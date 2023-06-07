Кыргызстан и Катар подписали 21 документ о сотрудничестве

В госрезиденции "Ала-Арча" прошла встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова с эмиром Государства Катар, шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

"Ваш визит в Кыргызстан имеет историческое значение. Я надеюсь ваш приезд станет открытием новой главы между нашими странами. В настоящее время Катар продолжает свой путь развития и достигла высоких результатов на международной арене. Для нас большая честь, что вы один из первых из арабского мира посетили нашу страну. В этом году исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений между нашими государствами. Будут подписаны 21 документ" - сказал Садыр Жапаров.

Президент выразил надежду, что визит эмира станет прочной основой для дальнейшего укрепления дипотношений. Также глава государства высоко оценил интерес шейха Тамима бин Хамад Аль Тани к Кыргызстану.

В свою очередь катарский эмир выразил благодарность Садыру Жапарову за приглашение и гостеприимство.

"Как вы уже отметили, в этом году наши государства отмечают 25-летний юбилей установлению дипотношений. Ваш прошлогодний визит во время мундиаля и наш визит имеет важное значение в экономико- инвестиционной сфере и в других важных сферах. Будем стараться проводить межгосударственные заседания", - заявил Тамим бин Хамад Аль Тани.

По итогам встречи был подписан ряд документов, направленных на укрепление и развитие кыргызко-катарского двустороннего сотрудничества в различных сферах.