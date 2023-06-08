"Час воды пробил". Почему в Бишкеке не используется рециклинг?

Ранее эксперты неоднократно в наших публикациях говорили о необходимости сбережения воды в Бишкеке и введении рециклинга, так называемого вторичного использования воды. Так как полив в городе производят ледниковой водой, а можно вполне обойтись уже использованной водой.

Тем не менее, никакой реакции от городских властей не последовало. В этой связи и в свете сегодняшней острой проблемы мы решили продолжить эту тему. Беда в том, что в целом общественность не осознает, что в Кыргызстан пришло время жесткой экономии воды и водных войн. Глобальное потепление лишило нас привычной весны, мы из зимних ботинок сразу перепрыгиваем в летние босоножки. Ледники таят по метру в год, высыхают русла привычных ранее полноводных рек, и климатическая миграция гонит людей из мест, где раньше они могли вырастить урожай. Людям просто нечем поливать и это сегодняшняя реальность.

При этом, в большинстве своем люди привычно обвиняют властьимущих, мол, они виноваты во всех бедах, дайте воду и все. Но всегда ли так виновата власть - посмотрите как на местах иногда с трудом решаются водные вопросы, как не хотят экономить воду фермеры, выбирая, к примеру, клубнику для выращивания, которая требует полива дважды в неделю.

Увы, пришло время коллективной ответственности, когда каждый должен осознавать, учиться считать свои потребности в воде, потребности хозяйства, сельского хозяйства, а страна должна просчитать, какие культуры меньше потребляют воду при выращивании, но при этом выгодна в продаже. Все должны искать и применять самые продвинутые технологии для полива в городе, как на приусадебных участках, так и на фермерских полях. При этом не надо стесняться выделять средства на ремонт ирригационных систем. Опять же по примеру советского периода строительство водохранилищ можно объявить молодежными ударными стройками, при этом не забывая о ремонте систем водоснабжения чистой питьевой воды.

Уже сегодня надо проводить разъяснительную работу среди населения, встречаясь с людьми на местах, а не с высоких трибун. Необходимо, чтобы у людей появилось понимание реальной значимости воды. Никто не придет со стороны, чтобы сберечь нашу воду. Это мы должны сделать сами. Час воды пробил.

Вот что по поводу технологий, которые позволяют экономить воду, пишут СМИ:

"Повторное использование стоков значительно сократит потребление ценной питьевой воды. Несмотря на тот факт, что в стране сосредоточена значительная часть мирового запаса пресной воды, целый список регионов страдает от недостатка, поэтому сберегающие технологии здесь востребованы. Из-за непродуманной системы водоснабжения в городских и сельских населенных пунктах на все нужды тратится чистая вода. По факту же, некоторые технические нужды можно обеспечивать водой более низкого качества, получаемой из черных и серых бытовых стоков:

Черные – жидкость из посудомоечных машин, кухонных моек и унитазов;

Серые – стоки из стиральных машин, умывальников и ванных комнат, в которых отсутствуют следы жизнедеятельности человека.

Разный качественный и количественный состав загрязнения бытовых стоков требует индивидуального подхода к их очистке и использованию. Обработанные серые отходы пригодны для повторного смыва в санузлах и полива садовых насаждений. Черные стоки перед вторым циклом использования должны пройти химическое и биологическое очищение, а после их можно пускать в системы подземного орошения, если подобный вариант будет соответствовать местному законодательству.

Регенерация воды из стоков – это правильное, но дорогостоящее занятие, поэтому максимальное развитие и внедрение технологии получили в странах, которые не имеют собственных достаточных запасов и живут за счет транспортировки воды из других стран.

В США воду из систем охлаждения дата-центров планируют использовать для полива растений. На выходе ее химический и биологический состав не меняется, но сбрасывать большие объемы теплой воды в окружающую среду опасно, а для полива с/х культур – это оптимальный вариант

Знаковый пример – небольшая страна Сингапур. Идею переработки стоков здесь начали внедрять более 40 лет назад. Запущенная в 1974 году система обратного осмоса была закрыта из-за технических проблем и высоких эксплуатационных расходов. Вопрос пресной воды начали решать по второму кругу в 1998 году, а в 2000 – запустили первый завод NEWater. Сейчас на территории государства действует пять станций рекуперации воды, которые покрывают 40% потребности водного ресурса Сингапура, а это почти 1 000 000 кубометров/сутки.

Заводы работают на бытовых и промышленных стоках. После рециклинга вода подается непосредственно в городские водопроводы. Очистка состоит из нескольких этапов:

Второй завод по регенерации стоков находится в Намибии (одна из самых засушливых стран мира). Он работает с 1969 года и на данный момент его доля в обеспечении города Виндхуке питьевой водой доходит до 50%.

Самым грандиозным проектом по переработке стоков должен стать калифорнийский очистительный комплекс. Ожидаемая стоимость создания инфраструктуры мощностью 200 000 000 кубометров/год оценивается в 1 миллиард долларов. Подобный масштаб инвестиций указывает, что местные власти готовы отказаться от импорта питьевой воды и перейти к новой модели водопользования. Ввиду истощения природных источников и огромных массах стоков, решение выглядит более, чем логичным. Проект вызывает опасение у экологов и простых граждан. Первые указывают, что очищенные стоки растворяют мышьяк из глинистых почв, вторые – не верят, что обратный осмос очистит воду от лекарственных препаратов.

Страны, которые слабо занимаются рециклингом воды, должны мотивироваться результатами статистики. В первую десятку стран с самой чистой водой, входят государства с практических 100% глубокой очисткой сточных вод.

Отходы жизнедеятельности человека сравнивают с огнем. Это потенциальный источник постоянной угрозы, но с разумным подходом он приносит огромную пользу. Нужно быть уверенным, что сточные воды для полива с/х растений не содержат опасных для человека веществ и микроорганизмов

В зависимости от степени очистки стоки могут использоваться в охладительных контурах промышленных и исследовательских объектов, полива декоративных и огородных культур и питьевого водоснабжения населенных пунктов. Рациональное использование способствует восстановлению природных водоемов и снизит активность истощения подземных водоносных пластов.

Плюсы и минусы рециклинга сточных вод

Преимуществ переработки стоков в техническую и питьевую воду понятны, но если большие города могут вкладывать большие суммы денег в развитие заводов рекуперации, то маленькие населенные пункты не могут позволить себе подобные установки, а те, что используются, не обеспечивают достаточную очистку.

Главное требование к вторичному использованию сточных вод – полная экологическая безопасность для окружающей среды и санитарно-гигиеническая для населения. Для подобных проектов должны соблюдаться требования перечня нормативных документов по охране здоровья и отраслевые правила промышленности и сельского хозяйства.

И нужны средства для строительства средства станций регенерации питьевой воды из стоков" .