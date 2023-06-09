"Неэкстремист" читал экстремистские книги

Судебная коллегия Чуйского областного суда отпустила из-под стражи гражданина Б.О. не потому, что он признан невиновным в приписываемом ему преступлении, а потому что он уже отбыл свой срок заключения.

В конце мая прошлого года в органы внутренних дел Сокулукского района обратился имам одной из мечетей. Попросил разобраться с деятельностью медресе, находящегося неподалеку, и конкретно с человеком по имени Б.О., который живет в комнатке при медресе.

В ходе обыска комнаты милиционеры обнаружили литературу религиозного содержания. Судебно-религиоведческая экспертиза нашла в книгах идеи запрещенной в Кыргызстане экстремисткой организации.

Сокулукский районный суд приговорил Б.О. к одному году исправительной колонии общего режима.

В суде апелляционной инстанции Б.О. вину не признал. Сказал, что до задержания работал в магазине и понятия не имел, что такое экстремизм. Он просто регулярно посещает мечеть и ничего плохого не делает.

Между тем свидетель – эксперт-религиовед в полном объеме поддержала данное ею предварительное заключение. Попавшие на исследование к экспертам книги содержат информацию об организации, которая в 2017 году была признана экстремистской. Тексты этих книг обычному человеку непонятны, поймет их только член этой организации. А для чего человеку, не понимающему, о чем речь, хранить у себя такую литературу?

Члены этого религиозного движения полностью отрицают светскую жизнь. Выступают против медицинской помощи и прививок, против того, чтобы их дети обучались в школе… Они не работают, целиком и полностью уповая на Бога: он, дескать, им сам даст все необходимое.

Коллегия Чуйского облсуда предыдущий приговор изменила и освободила Б.О. (не оправданного) из-под стражи в зале суда: до этого он как раз год находился в предварительном заключении.