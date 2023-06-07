ГКНБ задержан контрабандный автомобиль помощника прокурора

ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандным ввозом в Кыргызстан дорогостоящих автомобилей в ночь с 5 на 6 июня 2023 года в городе Раззаков Лейлекского района задержана автомашина марки "Лексус GX 470". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Указанная автомашина была с подложными номерными знаками, и по оперативным данным незаконно была пригнана с территории соседнего государства.

Автомобиль был под управлением гражданина Кыргызской Республики А.Д.А, уроженца и жителя Лейлекского района, который представился работником прокуратуры Нарынской области.

В настоящее время ГКНБ совместно с областной прокуратурой проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".