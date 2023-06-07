По итогам визита эмира Катара подписан ряд двусторонних документов

В рамках государственного визита Эмира Государства Катар Шейха Тамим бин Хамад Аль Тани в Кыргызскую Республику сегодня, 7 июня, подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Подписаны следующие документы:

Соглашение о создании и функционировании культурных центров между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

Соглашение о сотрудничестве в военной области между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинских наук между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

Соглашение о взаимной административной помощи в целях оптимального применения таможенного законодательства, а также пресечения, расследования и борьбы с таможенными правонарушениями между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере между Министерством юстиции Кыргызской Республики и Министерством юстиции Государства Катар.

Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством по делам муниципалитетов Государства Катар.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством по делам муниципалитетов Государства Катар.

Меморандум о взаимопонимании по совместному сотрудничеству между Министерством финансов Кыргызской Республики и Министерством финансов Государства Катар.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Государства Катар в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области деятельности центральных банков между Национальным банком Кыргызской Республики и Центральным банком Государства Катар.

13. Меморандум о взаимопонимании в сфере подготовки специалистов между Кыргызским авиационным институтом им. И. Абдраимова и Катарским авиационным колледжем.