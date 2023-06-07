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Эмиру Катара показали элементы "салбууруна" с участием беркутчи и тайганчи

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани сегодня, 7 июня, в Государственном природном парке "Ала-Арча" ознакомились с этнокультурной программой, организованной в рамках его государственного визита в страну. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"По прибытию лидеров стран встретили акыны-импровизаторы, богатыри "Алптар" и девушки в национальных костюмах "Аталар изи".

Перейдя на аллею ремесленников, лидеры стран в установленных инсталляциях юрт, в которых показана самобытность кочевого народа, ознакомились с представленными национальными обычаями и традициями кыргызского народа, мастерскими ремесленников по изготовлению изделий ручной работы, а также продегустировали национальные кыргызские блюда.

В рамках этнокультурной программы для гостей представлена выставка коллекций кыргызских национальных костюмов "Аталар изи", также продемонстрировали элементы традиционной охоты "салбуурун" с участием беркутчи, лучников и тайганчи.

Здесь же главы государств послушали произведения разных жанров, музыку двух стран в исполнении коллектива фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан" им. Исабаева".


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URL: https://www.vb.kg/430210
Теги:
Катар, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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