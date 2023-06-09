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Для полива риса и хлопка на юге Казахстана может не хватить воды

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- Светлана Лаптева
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Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев попросил Министерство экологии и природных ресурсов принять своевременные меры для обеспечения необходимом объемом воды в Кызылординской и Туркестанской областях. Он сообщил, что площадь сахарной свеклы доведена до 19 тысяч га, что на 7,4 тысячи га больше уровня 2022 года.

"Посев завершен. Посев хлопчатника также завершен, площадь составила 111,4 тысячи га, снижение составило порядка 15 тысяч га. Рис засеян на площади 97,3 тысячи га, что больше планируемого показателя на 2,3 тысячи га. Вместе с тем, учитывая, что по указанным влагоемким культурам имеется риск дефицита воды для полива, прошу Министерство экологии и природных ресурсов принять своевременные меры по обеспечению Кызылординской и Туркестанской областей необходимым объемом водных ресурсов", - сказал министр во время заседания Правительства РК.

Источник: umihelp.com


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URL: https://www.vb.kg/430216
Теги:
вода, Казахстан
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