Лотерея ГНС соответствует нормам шариата

Духовное управление мусульман Кыргызстана подтвердило Государственной налоговой службе Кыргызской Республики соответствие нормам шариата проведение стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Как подчеркнули в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, мероприятия Налоговой службы, проводимые в рамках внедрения контрольно-кассовых машин, в том числе стимулирующая лотерея, не противоречат нормам ислама.

"Поскольку призы, разыгрываемые в этой лотерее, предоставляются государством, и участие в ней бесплатное, шариат разрешает такую лотерею. Если организатор лотереи разыгрывает призы через продажу билетов, тогда шариат считает такую лотерею запрещенной", – сообщили в муфтияте.

Следует отметить, что ранее ГНС обратилась в ДУМК за разъяснениями в связи с некоторыми сложностями во время проведения информационной работы, когда отдельные граждане воспринимают стимулирующую лотерею как запретную и сомневается в ее допустимости с точки зрения ислама.

Напомним, что участие граждан в лотерее Налоговой службы бесплатное, им всего лишь нужно сканировать через приложение "Салык чек" кассовые чеки, полученные при покупке товаров или услуг.

Первый этап розыгрыша лотереи состоится с 26 июня по 1 июля 2023 года, где будут разыграны 10 электромобилей и более 1000 ценных призов.

Призываем граждан не упустить возможность принять участие в лотерее и выиграть ценные призы".