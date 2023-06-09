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"В реке Нооруз воды не хватает даже на полив 1 гектара" (фото)

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- Светлана Лаптева
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Руководство Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства организовали выезд для журналистов для осмотра состояния водности рек, хранилищ воды Иссык-Атинского района. Так, в реке Нооруз воды не хватает даже на полив 1 га. Об этом рассказал начальник Чуйского областного отдела поддержки ассоциаций водопользователей Службы водных ресурсов Жолдошбек Сазанов.

"Здесь, как вы видите мало воды. Где-то литров 40-50. Здесь обычно около 500-600 литров текло, до 1 куба", - сообщил он.

Начальник отдела сообщил, что ввиду низкой водности в Ноорузе, появляется необходимость в подпитке реки из Западного БЧК.

Жолдошбек Сазанов также озвучил причины маловодья. По его словам, низкая водность связана с тем что ранее в горах была прохладная погода, и не происходило таяния ледников.

Начальник Иссык-Атинского участка Чуйского главного управления водного хозяйства Службы водных ресурсов Жениш Ажыгулов пояснил, что приточность реки Иссык-Ата в июне сократилась с 9 до 2 кубометров в секунду

По его словам, маловодность в реке Иссык-Ата наблюдалась в 2008, 2012, 2014, 2018, 2021 и 2022 году. И повторяется каждые 2-3 года.

"Действительно, начало мая было холодным, ночная температура в горах была 7-6 градусов. Поэтому приточность не увеличивается. Ночная

температура в горах должна быть выше 20 градусов. Сейчас ночная температура по Чуйской области от 12 до 17 градусов. Но в горах такой температуры пока нет", - сообщил Ж.Ажыгулов.

Приточность реки Иссык-Ата, как сообщил начальник участка, составляет 2 кубометра в секунду по сравнению с 9 кубометрами в июне 2022 года.

Также журналисты посетили Иссык-Атинский бассейн декадного регулирования (БДР), который расположен на одноименной реке.

И начальник Иссык-Атинского участка Чуйского главного управления водного хозяйства Службы водных ресурсов Жениш Ажыгулов сообщил, что полный объем воды в Иссык-Атинском БДР составляет 3 млн кубометров. В 2021 году, по словам Ажыгулова, приточность Иссык-Аты на начало июня составляла 4-4,5 кубометра в секунду.

"БДР наполнялся полностью, когда начался полив, мы давали фермерам по 1,5-2 кубометра в секунду. Этой воды нам хватило на месяц", - сообщил Жениш Ажыгулов.

При этом специалисты выразили надежду, что из-за аномального потепления в ближайшие дни может произойти резкое стаивание,и приточность рек увеличится.

Напомним, что и на юге страны фермеры испытывают проблемы с поливом своих посевов.

Руководство службы водных ресурсов, Министерства сельского хозяйства в своих выступлениях и ранее заявляли, что остро стоит необходимость строительства водохранилищ по всей территории КР для накопления воды и грамотного перераспределения в кризисные моменты. Также актуально обучение фермеров новым технологиям орошения и полива и использования менее влаголюбивых культур для выращивания.

Например, некоторые специалисты, прогнозируя грядущее ухудшение ситуации с водой, увеличение засушливости рекомендуют уже сейчас высаживать на Севере деревья и растения, более привычные для засушливого климата, например фисташки.

и если ранее эти рекомендации могли бы вызывать недоумение, то сейчас, в этом году, мы видим как с самого начала лета Кыргызстан сталкивается с длинным периодом аномальной жары. И это касается, в том числе и всей ЦА.


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URL: https://www.vb.kg/430224
Теги:
вода, Чуйская область
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