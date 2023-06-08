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Девушка хотела замуж, но без похищения. А ее украли

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- Ольга Новгородцева
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Свердловский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело о похищении человека. Двое уроженцев Иссык-Кульской области обвинялись в том, что 8 октября прошлого года похитили бишкекчанку С. Один из подсудимых намеревался вступить с девушкой в брак. По независящим от парней причинам преступление не было доведено до конца: в Кеминском районе машину остановили сотрудники патрульной службы милиции.

По словам потерпевшей, все было так. С К. они познакомились по интернету. Потом пару раз встретились. К. предложил выйти за него замуж. Она не отказала, только просила подождать. Некие семейные обстоятельства не позволяли ей в ближайший год думать о замужестве.

К. подождать вроде бы согласился. Но однажды девушке позвонили с незнакомого номера и сообщили, что на ее имя доставлены цветы. Она находилась на работе и вышла на улицу, чтобы забрать букет. Спросила предполагаемого курьера, от кого подарок. Пока разговаривали, кто-то сзади мягко подтолкнул ее в салон автомобиля…

По дороге до Кемина С. плакала и просила остановить. Вообще-то К. ей нравился, и она была бы не против выйти за него, если согласятся родители. Но не путем похищения! Об этом она якобы предупреждала К. еще в момент знакомства.

В Кемине С. пересела в милицейскую машину, ее отвезли в ОВД Кеминского района для дачи показаний, хотя заявление она изначально писать не хотела. В милицию, как оказалось, сообщили ее коллеги, видевшие, как ее посадили в машину и увезли.

Из показаний обвиняемого К.:

- С потерпевшей мы познакомились через интернет. Встретились несколько раз, затем я предложил ей вступить в брак, но она просила немного подождать. Если точнее, мы встретились два раза, на третий я ее украл. Подговорил друга и младшего брата. Я один во всем виноват, они ни при чем. И сейчас хочу жениться на С., тем более что она дала свое согласие.

Давала ли потерпевшая согласие на брак – неизвестно. Известно лишь, что в суде она заявила – простила, мол, похитителей и претензий ни к кому не имеет.

Впрочем, ее прощение и отсутствие претензий для суда принципиального значения не имели. Двое подсудимых – К. и Б. – признаны виновными в похищении девушки для вступления в брак, совершенном группой лиц по предварительному сговору. И приговорены каждый к пяти годам исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 Уголовного кодекса КР оба освобождены от отбывания наказания с применением пробационного надзора.


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URL: https://www.vb.kg/430226
Теги:
Кеминский район, похищение, суд, Бишкек
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