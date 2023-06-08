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В Бишкеке завершается строительство водопровода по улице Айылчиева

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- Назгуль Абдыразакова
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В производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал" под председательством заместителя мэра столицы Жыргалбека Шамыралиева состоялось очередное расширенное совещание по вопросу обеспечения горожан питьевой водой.об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на встрече присутствовали акимы районов, представители Департамента городского хозяйства, ПЭУ "Бишкекводоканал", МП "Бишкекзеленхоз", "Бишкекводхоз", "Тазалык", управления МЧС по г. Бишкек, управления капитального строительства и ГУВД г. Бишкек.

По информации городских служб, уже стабилизирована ситуация с водой в микрорайоне №10 и жилмассив Киргизия. Для обеспечения водой жителей жилого массива "Арча-Бешик" муниципальное предприятие "Тазалык" осуществляет подвоз воды. Параллельно завершается строительство водопровода по улице Айылчиева от Абдрахманова до Жайыл Баатыра, протяжённостью 1000 погонных метров.

Заместитель мэра поручил ПЭУ "Бишкекводоканал" осуществлять контроль за поставкой воды.

Кроме того, для улучшения положения в целях подпитки подземного водоносного горизонта вод, на сегодняшний день Аламудунским РУВХ осуществляется подача воды по каналу Чон-Алыш объемом 550-600 л/с для заполнения 7 подпиточных озер.


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URL: https://www.vb.kg/430227
Теги:
вода, Бишкек
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