Должностных лиц осудили... Спустя 12 лет

Случилось это 21 ноября 2011 года в Иссык-Кульской области. Госинспектор Иссык-Кульского территориального управления охраны окружающей среды О.Э. и егерь А.К. на трассе Каракол – Балыкчы – Бишкек начали преследовать мотоцикл, за рулем которого был некто М.Ю. Догнали и прижали к обочине. О.Э. вышел из машины и попытался, взяв за шиворот, стащить с мотоцикла М.Ю. Тот испугался, отпустил сцепление, вывернулся и сбежал в сторону Тюпа.

Его снова догнали около школы, ссадили-таки с мотоцикла и ударили по голове, от чего он на какое-то время потерял сознание. Очнулся, когда его стали таскать по земле и бить ногами, урожая "закрыть". М., по его словам, просил лучше посадить его в тюрьму, чем так издеваться. Вместо ответа получил еще один удар в лицо и предложение жаловаться кому хочет.

На прощание один из преследователей (к инспектору и егерю к тому моменту присоединились еще и сотрудники милиции) слегка присыпал избитого мужчину снегом…

М.Ю. попал в хирургическое отделение местной больницы.

Обвиняемые своей вины, разумеется, не признали. Объяснили, что погнались за мотоциклистом, потому что он промчался мимо них на большой скорости. Догнали, но не били. Откуда тогда у него такие травмы? Насколько известно обвиняемым, в тот день М. на своем мотоцикле совершил ДТП. И мимо них ехал, уже якобы держась за живот…

Уголовные дела, фигурантами которых являются должностные лица (или сотрудники правоохранительных органов) у нас, как правило, рассматриваются очень долго. Годами. Но на сей раз – своеобразный рекорд. Почти 12 лет прошло с того дня, когда М.Ю. был жестоко избит. А вступивший в законную силу приговор прозвучал лишь теперь.

Иссык-Кульский областной суд признал подсудимых виновными в "совершении должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий, соединенных с применением насилия" (статья 338 УК КР). И освободил от наказания в связи с истечением срока давности.