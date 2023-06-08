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Жители Кыргыстана приобрели полис ОМС на сумму более 18 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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За пять месяцев текущего года незастрахованные жители Кыргызстана, в том числе иностранные граждане, временно или постоянно находящиеся в нашей стране, а также беженцы (с подтвержденным статусом) приобрели полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму 18 миллионов 956 тысяч 492 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, большая часть из них, а именно 11 млн 431 тысяча 492 сомов, поступили в последние два месяца после вступления в силу закона "О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике", где статус застрахованного стал обязательным для всех граждан.

Наибольшее количество полисов приобрели жители Ошской, Нарынской и Чуйской областей и г. Бишкек. Жители Лейлекского и Баткенского районов Баткенской области и г. Баткен временно освобождены от обязательного медицинского страхования.

"Средства, получаемые от реализации полиса ОМС, направляются на обеспечение застрахованных граждан льготным лечением, включающий пакет медицинских услуг на амбулаторном уровне, в том числе бесплатные лабораторно-диагностические исследования и приобретение лекарств в аптеках со скидкой до 50%. Все застрахованные по ОМС при госпитализации вносят сооплату среднего уровня. Также, эти средства будут целенаправленно использованы для оснащения поликлиники и больниц современным медицинским оборудованием, улучшения их инфраструктуры и создания максимально комфортных условий для пациентов.", - первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева.

Кроме того, более двадцати тысяч беременных женщин получили бесплатные полисы ОМС, что дало им возможность приобретать лекарства для профилактики анемии и пороков развития плода со скидкой до 50%, при этом на фолиевую кислоту сумма возмещения повышена почти в два раза. Фонд ОМС берет на себя оплату оставшейся суммы за приобретение этих лекарств в аптеках.

"Напоминаем, что с 10 апреля 2023 года, с момента вступления в силу закона "О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике" во главе председателя Азамата Муканова, Фонд ОМС проводит широкомасштабную информационно-разъяснительную работу, которая активно поддержана полномочными представителями Аппарата Президента, органами местного самоуправления и организациями здравоохранения по всей стране"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/430230
Теги:
страхование, Кыргызстан, здоровье, ФОМС
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