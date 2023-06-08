Минцифры напоминает о необходимости проверки задолженности перед выездом

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики напоминает гражданам, планирующим выезд за пределы страны в обязательном порядке проверить данные на наличие задолженности по линии судебных исполнителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как легко проверить задолженность по линии судебных исполнителей онлайн?

На государственном портале электронных услуг "Тундук" предоставлен сервис, где в онлайн формате доступна услуга "Проверка наличия задолженности по линии судебных исполнителей (без авторизации)".

Услуга дает возможность гражданам проверить наличие задолженности по линии судебных исполнителей. Также позволяет гражданам, выезжающим за пределы страны и в целом осуществляющие правоотношения предварительно проверить свои задолженности.

Как получить информацию в 3 клика:

Зайти на государственный портал электронных услуг.

Выбрать услугу "Проверка наличия задолженности по линии судебных исполнителей (без авторизации)";

Ввести ПИН и нажать на кнопку "Проверить".

Далее Вам будет доступна информация о задолженности в следующем виде:

Номер исполнительного дела;

Наименование ПССИ, где находится дело;

Адрес ПССИ (Подразделение службы судебных исполнителей).