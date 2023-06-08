Дамира Казакпаева: В России к кыргызской юрте относятся с уважением

В Московском университете мировых цивилизаций имени В. В. Жириновского в конце апреля прошло торжественное открытие Музея кочевой цивилизации.

Кыргызская юрта - самый главный экспонат музея. То самое жилище кочевников, которое каждый из нас хоть раз видел на картинах или из окна поезда, движущегося со стремительной скоростью по направлению к Бишкеку. В общем, для столицы России, конечно, необычное зрелище.

Самое главное - юрта "не одинока", у нее есть постоянная хозяйка. Она же руководитель необычного музея, автор проекта "Дом, который всегда со мной" ("Боз үй дайым биз менен"), активистка кыргызской диаспоры Дамира Казакпаева.

Дамира живет в Москве, но связь с Родиной не потеряла, более того, как она сама утверждает, ее любимый Кыргызстан везде и всюду.

Юрта, как один из символов родного края, буквально каждый день вместе с ней. Едва начав разговор, я сразу понял, что лучшего знатока кыргызского кочевого быта и культуры в российской столице мне не найти.

Куклы и древняя техника "Курак"

- С 2015 года я активно принимала участие во всевозможных выставках в Москве, представляя Кыргызстан. И именно с этого времени мы начинали знакомить россиян не с юртами, а… с кыргызскими куклами, ломая стереотипы наших друзей. Был такой случай: во время очередной выставки к нам подошла женщина и спросила: "А разве вы умеете делать куклы, я думала, что вы занимаетесь только скотоводством в горах". Пришлось объяснять, что Кыргызстан - это не только величественные горы, но и уникальная культура, традиции которой сохраняют и передают из поколения в поколение. Пришлось говорить, что в Кыргызстане есть уникальные мастера, которые делают юрты, картины, куклы, национальные вещи, о которых москвичи даже не подозревали... В общем, приходится быть не только ремесленником, но и гидом, экскурсоводом и рассказывать о народных промыслах со знанием дела…

Была бы возможность, наши ремесленники с большим удовольствием выставлялись бы в различных регионах России. Но, к сожалению, не у всех есть возможность привести и показать свои работы. Поэтому я по мере возможности привожу различные изделия из кожи и войлока, сделанные в особой технике - "Курак". Куклы мы делаем своими руками. Когда мастера работали с тканью, кожей, мехами, то были отходы, которые в дальнейшем использовались в шитье. Так и родилась особая техника, которой свыше 2500 лет.

Войлок-целитель

Расскажите о том, как появилась конкретно эта юрта в стенах института. О вещах, которые находятся в ней… А вообще, как часто юрта меняет свою локацию?

- Проект называется "Дом, который всегда со мной". Когда у меня не было своей юрты, я брала ее в посольстве в Москве.

Я давно поняла: в России живут люди, которые считают себя кочевниками, и они тонко чувствуют юрту.

Как-то к нам пришла беременная русская женщина, так она прошла и сразу села в ту часть юрты, где по традициям кыргызов и находится женская часть. Все дело в том, что войлок - это природный материал животного происхождения, который своей естественностью помогает успокоиться.

Я поняла, что в России есть огромный интерес к юрте. С тех пор я считаю своим долгом показывать и рассказывать о нашем традиционном жилище россиянам и всем, кто проявляет интерес к нашей культуре.

Вещи, которые вы видите в юрте, - на них я с 2015 года понемногу откладывала заработанные деньги - я покупала в Кыргызстане, а затем привозила в Москву.

В течение 2023 года юрта и все экспонаты будут находиться в Институте мировых цивилизаций. Что касается прежней дислокации экспоната…

Летом 2020 года мы первый раз установили юрту в Российской государственной библиотеке, которая входит в десятку крупнейших детских библиотек мира. Во время выставки мы разучивали с детьми из московских школ национальный кыргызский танец кара-жорга ("вороной иноходец"). Сам танец изображает ловкого, сильного, мужественного наездника - джигита, который в совершенстве владеет искусством верховой езды, - гарцующего на лошади. Танец исполняли дети и родители, было очень запоминающееся событие.

Ваша общественная деятельность главным образом направлена на просветительскую работу, какие мероприятия Вы проводите для соотечественников и жителей России?

- Их проведено огромное количество. Но давайте я расскажу о ключевых мероприятиях, в которых мы принимаем участие, выступая в том числе и как организаторы.

Каждый год мы проводим фестиваль "Наследие Победы", приуроченный к 9 Мая, и прославляем подвиг наших отцов и дедов на всех языках стран СНГ. Для нас важно не потерять нерушимую связь поколений и сохранить историческую память.

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В 2021 году мы представляли Кыргызстан на форуме "АрМИ-2021". В рамках форума проходил танковый биатлон, и мы развернули юрту недалеко от места состязаний тяжелых машин и экипажей. Интерес к нашей юрте был огромный, я бы сказала - мы "рвали шаблоны", когда говорили про уникальные возможности жилища кочевников.

Еще запомнилось мероприятие "Манасиада", которое мы провели для детей в 2021 году. На нем дети из московских школ рассказывали эпос Манаса. Один мальчик из русской семьи, Ваня, выучил 18 листов эпоса и рассказал нам его. В библиотеке № 185 мы создали и пополняем фонд книг на кыргызском языке.

Начиная с 2017 года мы каждый год проводим в Москве "Айтматовские дни", так вот - в первый год, когда мы его проводили, то не смогли найти книги на кыргызском языке, поэтому и пришли к выводу создать собственный книжный фонд. Я считаю, что нам удалось справиться с этой задачей.

Кроме этого, совместно с посольством и кыргызской диаспорой мы реализуем культурно-просветительские проекты для трудовых мигрантов и соотечественников. Благодаря нашим усилиям мы вернули нашу молодежь в библиотеки и изучаем не только кыргызскую, но и русскую культуру, которая для нас неразрывна.

Живительные источники

Вы окончили Оренбургский педагогический университет по специальности филолог русского языка. Вы преподавали русский язык для детей трудовых мигрантов и соотечественников. Сегодня Вы занимаетесь этим благородным делом?

- Да, я учитель и волонтер, мы работаем при посольстве Кыргызской Республики в Москве. Нас семь педагогов, мы помогаем готовить детей к школе. Наш проект называется "Здравствуй, школа", в рамках этого проекта мы обучаем детей трудовых мигрантов и соотечественников базовым знаниям русского языка, чтобы дети легче проходили процесс адаптации.

Ваша работа требует жизненной силы. Вы уже на пенсии. Откуда Вы черпаете силы для Вашей уникальной работы?

- Работа, которая тебе нравится, дает жизненные силы. Я очень хочу, чтобы наши дети были образованными, культурными и эрудированными. И именно это мое желание и является источником моих сил, радости и душевного подъема.

Источник: "ВЭС24"