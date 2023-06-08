Бишкекские остановки покрасили в оранжевый цвет

По проспекту Жибек Жолу от улицы Фучика до проспекта Манаса все каркасы остановочных комплексов покрашены в ярко оранжевый и серый цвет, скамейки и урны обрели также яркий цвет мандарина. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, по улице Фучика обновили краску на одном остановочном комплексе.

Также прокрашены 3 комплекта на пересечении улиц К. Акиева – Киевская.

"В плане улучшить внешний вид остановочных комплексов по улице Абдрахманова от проспекта Жибек Жолу до жилого массива "Келечек" и по улице Д. Сяопина от улицы Алыкулова до улицы Фучика" -говорится в сообщении мэрии.