Как мэрия Бишкека планирует улучшить ситуацию с водой?

В рамках своей компетенции ПЭУ "Бишкекводоканал" принимает меры по стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Нерегулируемый рост потребителей питьевой воды, повышение жилищно-бытовых условий, а также происходящие природно-климатические изменения приводят к резкому снижению статического и динамического уровня подземных вод.

На сегодняшний день, кроме абонентов города Бишкек, 9 айыльных аймаков Сокулукского и Аламудунского районов Чуйской области, на территории которых расположено 32 населенных пункта, обеспечиваются чистой питьевой водой от городских систем водоснабжения.

На протяжении более трех десятилетий руководство Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области во избежание социального взрыва среди населения решают вопросы питьевого водоснабжения на своей подведомственной территории за счет города Бишкек.

В настоящее время по улучшению водоснабжения города Бишкек прорабатывается вопросы:

- выделения дополнительных земельных участков под расширение существующих водозаборов "Баш-Карасуу", "Сельский", "Контррезервуары" для бурения скважин и обвязки сетями водо- и электроснабжения;

- выделения земельного участка в пойме реки Аламедин на территории Кок-Жарского айыл окмоту для проектирования и строительства локального водозабора с бурением 3-4 скважин с целью охвата водоснабжением села Кок-Жар, жилых массивов "Ачикей" и "Ак-Кол".

Кроме того, проводятся рейды по выявлению полива зеленых насаждений и нерациональному использованию питьевой воды в дневное время. Утверждены графики контроля по выявлению несанкционированного использования питьевой воды на май и июнь.

С начала проведения рейдов проверено 22 515 абонентов. При этом выявлено 187 нарушений, из них на территории жилых массивов - 171 домовладение. По выявленным нарушениям составляются акты, взимаются штрафы.

В целях подпитки подземного водоносного горизонта вод, на сегодняшний день Аламудунским РУВХ осуществляется подача воды по каналу Чон-Алыш объемом 550-600 л/с для заполнения 7-ми подпиточных озер.

Также будет построен водовод протяженностью 1 км от водозабора Юго-Западный до улицы Адышева, что позволит направить порядка 300 м3 воды в жилмассив Арча-Бешик, мкр.Джал и район вдоль улицы Садырбаева. Сейчас по итогам проведенного тендера проводится оценка победителя.

В планах построить насосную станцию 2-го подъёма на водозаборе Кок-Жар, что позволит увеличить подачу питьевой воды в район, ограниченный улицами: Скрябина, Горького, Жукеева-Пудовкина, р.Аламедин, мкр. Кок-Жар и Улан-2.

На стадии завершения строительство водопровода по улице Айылчиева от Абдрахманова до Жайыл Баатыра в жилмассиве Арча-Бешик. Это позволит увеличить подачу воды в жилмассив Арча-Бешик, ниже улицы Жайыл Баатыра".