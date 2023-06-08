Закон "О НКО": В "Бир Дуйно – Кыргызстан" прокомментировали решение КС КР

7 июня Конституционный суд признал, что нормы Закона КР "О НКО" не противоречат Конституции. Об этом сообщает правозащитное движение "Бир Дуйно – Кыргызстан"

По его данным, суд поручил кабинету министров КР отрегулировать порядок предоставления информации НКО налоговому органу и устранить нормы, приводящие к неравному положению юридических лиц в части предоставления этой информации и ее публикации на сайте налоговой службы. А также отрегулировать вопросы проведения экспертиз законопроектов.

Напомним, в Конституционном суде рассматривалось ходатайство адвокатов от "Бир Дуйно Кыргызстан" о признании пунктов 2 и 3 статьи 17 Закона КР "О некоммерческих организациях" противоречащими статьям 2, (части 2), 8 (части 1), 23 (части 1,2 3, 4, 5), 32 (части 1, 2), 36 Конституции КР.

17 июня 2022 года было внесено ходатайство в Конституционный суд КР об их неконституционности. 7 июля 2022 года было отказано в его принятии. 3 ноября 2022 года Конституционный суд удовлетворив апелляционную жалобу, принял дело в свое производство. 7 июня 2023 года Конституционный суд вынес решение, что поправки не противоречат основному закону страны.

7 июня в ходе заседания адвокат Валерьян Вахитов отметил, что поправки в закон не соответствуют Конституции КР и Международному Пакту о Гражданских и Политических правах. "Право на свободу объединения , право на свободу слова закреплены в Конституции лежат в основе правового, демократического государства. Внесение изменения противоречат принципам равенства и справедливости в отношении НКО и противоречат Налоговому кодексу КР".

Адвокат Хусанбай Салиев добавил, что право на свободу объединения касается не только вопросов регистрации, но и их функциональной деятельности, а внесенные поправки несут дополнительное бремя на НКО. "Любые ограничения могут быть внесены в случае необходимости обеспечения национальной безопасности, нарушений прав человека, норм морали, поэтому неясно, какие из этих трех целей преследовались при принятии поправок в закон? Таким образом, созданы искусственные механизмы для возможности ликвидации НКО".

Адвокаты БДК напомнили, что они направили дополнительное ходатайство о нарушениях порядка принятия поправок в закон, в частности, необходимости прохождения правовой, правозащитной, гендерной, экологической, антикоррупционной и иной научной экспертиз.

Представитель Жогорку Кенеша заметил, что закон направлен на информирование населения и обеспечение прозрачности. Он заверил, что законопроект прошел все виды экспертиз, но не смог точно ответить на вопрос об имеющихся требованиях и стандартах их проведения. На вопрос судьи Конституционного суда об ответственности эксперта за неверное заключение был ответ, что до сих пор подобных случаев не было.

Представитель Налоговой службы добавил, что ежегодно сводная информация к 1 апреля предоставляется только со стороны НКО.

На процессе 7 июня независимый эксперт Венера Шайдуллина из организации "Кадыр Касиет", Казахстан, отметила, что в Конституции КР говорится о том, что НКО содействуют в решении социальных задач, в создании благоприятного бизнес-климата, стабильности экономики и политической системы. "Важно, чтобы политика в отношении некоммерческих организаций была поддерживающей, что раскрывается в международных стандартах".