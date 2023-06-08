Будет ли осужден за незаконное обогащение Алмамбет Салиев?

Будет ли рассматриваться уголовное дело о незаконном обогащении в отношении бывшего заместителя руководителя аппарата президента КР Алмамбета Салиева в суде? Таким вопросом невольно задаешься, когда вспоминаешь, что со дня его задержания и возбуждения уголовного дела уже прошло почти 2 года.

Напомним, экс-замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева задержали 16 июня 2021 года по подозрению в незаконном обогащении. По данным ГКНБ, он активно вмешивался в работу судей и правоохранителей, пользуясь покровительством бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Кроме этого, по данным следствия, за время работы в аппарате президента Алмамбет Салиев приобрел объекты недвижимости, оформленных на подставных лиц, на 70 миллионов сомов, хотя декларации доходов его за 2016-2020 годы показывали, что последний жил исключительно на одну зарплату чиновника плюс держал скот.

2 декабря 2021 года решением Бишкекского горсуда Салиева отпустили под подписку о невыезде и на этом как будто история закончилась, так как с того времени никаких подвижек в этом деле так и наблюдалось. Человек, которого называли "серым кардиналом" в правительстве Жээнбекова, по сути отделался легким испугом.

Удивительно, но почти в это же время другие задержанные лица по обвинению в незаконном обогащении не так легко отделывались, как это удалось Салиеву. К примеру, тот же экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов также был задержан по аналогичному обвинению, но все же перед тем как суд отпустил его под подписку о невыезде, он выплатил в бюджет государства 150 млн сомов.

Почему же Алмамбет Салиев избежал так называемой "кустуризации" остается только гадать. Не исключено, что у молодца все еще впереди, тем более что борьба с коррупцией в стране только набирает обороты.