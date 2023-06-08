Российские врачи в Бишкеке бесплатно проконсультируют родителей детей с ОВЗ

С 16 по 21 июня в Бишкеке два высококвалифицированных специалиста из России будут на безвозмездной основе консультировать родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В столицу прибывают представители Марфо-Мариинского медицинского центра "Милосердие":

Коваленок Оксана Владимировна, главный врач, врач-педиатр, врач паллиативной помощи, Горлов Андрей Александрович, врач-невролог, руководитель направления ЛФК и реабилитации

Возраст пациентов - до 16 лет, диагнозы: неврологические заболевания, ДЦП.

Для получения консультации необходима предварительная запись. С собой необходимо иметь выписки за последний год.

Запись на прием осуществляется по будням с 10:00 до 17:00 по телефону +996 508 304 377.

"Миссия Добро" – это краткосрочные выездные поездки по оказанию волонтерской помощи за рубежом, которые Россотрудничество, Ассоциация волонтерских центров и партнеры реализуют с 2021 года. В Бишкеке проект проходит в рамках сотрудничества с ОФ "Аплифт" на базе Реабилитационного центра "Келечек".