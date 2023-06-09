В Москве заработало беспилотное такси

"Яндекс" в тестовом режиме запустил в московском районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, а в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет, сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" открыл в Москве роботакси - сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект. Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно в приложении "Яндекс Go", - рассказали в компании.

Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, отметили в пресс-службе, затем доступ появится у других жителей Ясенево. Тем, кому доступ будет открыт, увидит в приложении специальную кнопку для заказа роботакси. Сейчас роботакси берет только одного пассажира. Заказать машину могут пользователи от 18 лет. Любая поездка будет стоить 100 рублей.

"Нажав на нее, можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около сорока таких точек. Жители района смогут доехать, например, от школы "Созвездие" до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar", - пояснили в пресс-службе.

Источник: tass.ru