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Бишкекские милиционеры вернули хозяину угнанный автомобиль

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке трое парней угнали чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 1 мая 2023 года в милицию обратился гражданин Ш.Н., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день в 23:00 часов, неправомерно завладели автомашиной марки "Аudi 100". После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 211 (Угон автомототранспортного средства) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые М.Ж., 2004 года рождения, А.Э., 2003 года рождения и А.Б., 2004 года рождения, которые были водворены в ИВС.

По решению суда задержанные заключены под стражу на два месяца.

В настоящее время установлена их причастность в совершении двух аналогичных фактов преступлений.

В рамках возбужденных уголовных дел, сотрудниками милиции были найдены и возвращены владельцам все ранее угнанные автомобили марки "Ауди 100".


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URL: https://www.vb.kg/430255
Теги:
задержание, угон, Бишкек, автомобили
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