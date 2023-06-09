Бишкекские милиционеры вернули хозяину угнанный автомобиль

В Бишкеке трое парней угнали чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 1 мая 2023 года в милицию обратился гражданин Ш.Н., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день в 23:00 часов, неправомерно завладели автомашиной марки "Аudi 100". После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 211 (Угон автомототранспортного средства) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые М.Ж., 2004 года рождения, А.Э., 2003 года рождения и А.Б., 2004 года рождения, которые были водворены в ИВС.

По решению суда задержанные заключены под стражу на два месяца.

В настоящее время установлена их причастность в совершении двух аналогичных фактов преступлений.

В рамках возбужденных уголовных дел, сотрудниками милиции были найдены и возвращены владельцам все ранее угнанные автомобили марки "Ауди 100".