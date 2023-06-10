Маленький мальчик подбил на кражу взрослого дядю

2 января 2023 года был ограблен один из бутиков в "Бишкек-парке". Случилось это средь бела дня, примерно в 15.00. Злоумышленникам практически у всех на виду удалось проникнуть в бутик и украсть комплект с бриллиантами – серьги и кольцо. Потерпевшему – владельцу бутика – причинен материальный ущерб в 200 000 сомов.

28 марта милиция задержала человека, причастного к этой краже. А.М. – ранее судимый уроженец Ошской области – признался в совершении преступления и рассказал, как все было.

По его показаниям, он, нигде не работающий, в тот день встретился с маленьким мальчиком, который "профессионально" ворует на Ошском рынке. И мальчик предложил А. очень выгодное дело.

Вдвоем они приехали в торговый центр, зашли в ювелирный бутик. Пока мальчик отвлекал девушку-продавца, А. открыл витрину (ключ был в замке) и вытащил дорогой комплект. Золото-бриллианты продал в ЦУМе знакомой женщине за 8 000 сомов, отправил мальчишку продолжать воровать на Окшский рынок, а сам пошел по своим делам.

Первомайский райсуд приговорил А.М. к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мальчика-наводчика милиция пока не нашла.