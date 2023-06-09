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В Оше 21 июня отметят Всемирный день йоги

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня состоялась встреча заместителя мэра города Ош Нурбека Кадырова со вторым секретарём посольства Республики Индии в КР Раджеш Кумаром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопрос проведения в городе Ош Международного дня йоги 21 июня.

В своей приветственной речи Кадыров выразил слова благодарности и подчеркнул, что празднование Международного дня йоги в Оше уже стало традиционным ежегодным событием, а мэрия города Ош окажет полное содействие в организации данного мероприятия.

В свою очередь Раджеш Кумар отметил, что мэрия города Ош, как и мэрия города Бишкек, долгое время являются партнерами индийской стороны, и сотрудничество продолжает плодотворно развиваться.

В связи с тем, что на центральном стадионе города Ош в настоящее время проводятся ремонтные работы, предложено рассмотреть альтернативные площадки для проведения Международного дня йоги.


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URL: https://www.vb.kg/430260
Теги:
Индия, йога, Ош, посольство, праздник
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