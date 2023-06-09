Акылбек Жапаров провел переговоры со своим коллегой из Кубы

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Сочи на полях заседания Евразийского межправительственного совета встретился с премьер-министром Республики Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В ходе двусторонней встречи стороны обозначили ряд перспективных направлений сотрудничества: торгово-экономическая, культурно-гуманитарная сферы, здравоохранение, туризм.

Глава Кабинета Министров отметил необходимость активизации двустороннего сотрудничества по широкому спектру, в особенности в торгово-экономической сфере для увеличения обьемов двустороннего товарооборота.

Кроме того, председатель кабинета министров подчеркнул о перспективности сотрудничества в области фармацевтики и проинформировал своего коллегу о Государственном предприятии "Кыргызфармация", которое в настоящее время находится на стадии установления партнерских отношений с производителями лекарственных средств и медицинских изделий международного уровня.

Также Акылбек Жапаров подчеркнул значительный потенциал сотрудничества двух стран в сфере туризма.

"Кыргызстан располагает богатыми природными и экологическими ресурсами как для летнего, так и зимнего туризма",- сказал он.

В свою очередь премьер-министр Кубы выразил готовность к интенсификации сотрудничества по всем направлениям и отметил необходимость налаживания взаимодействия между государственными органами двух стран.

Глава кубинского правительства выразил мнение о перспективности кооперации в сфере медицины, фармацевтики и туризма.

Пользуясь встречей, Мануэль Марреро Крус выразил благодарность кыргызской стороне за поддержку вопроса о предоставлении Республике Куба статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

В завершение встречи, глава кабинета министров пригласил премьер-министра Кубы посетить Кыргызскую Республику с визитом в любое удобное время.