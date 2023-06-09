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Бакыт Торобаев обсудил с представителем ВС проект Камбаратинской ГЭС-1

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Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев встретился с региональным директором Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе проект по актуализации технико-экономического обоснования "Камбаратинской ГЭС-1". Зампред Кабмина отметил важность качественного составления финансовой модели данного проекта.

Также он проинформировал, что принята среднесрочная тарифная политика на электроэнергию, которая позволяет повысить эффективность и инвестиционную привлекательность проектов по строительству электростанций.

В завершение встречи стороны выразили готовность проводить дальнейшую совместную работу по реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры в сфере энергетики, транспорта и сельского хозяйства".


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URL: https://www.vb.kg/430265
Теги:
Бакыт Торобаев, Всемирный банк
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