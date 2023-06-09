В Бишкеке усиливают полив зеленых насаждений

В Бишкеке полив зеленых насаждений продолжается в течение всего дня, и помимо специальной техники для полива параллельно проводится арычный полив. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, с канала "Асанбай" в город поступает 500 л\с поливной воды, которая распределяется по следующим улицам: 7-апреля-Ахунбаева, Байтик-Баатыра, Айтиева, Токомбаева, Тыналиева. Также полив проводится в Ореховой и Берёзовой роще, парке имени Д.Асанова и сквере "Физкультурный"

Дополнительно работают скважины по улицам: Манаса-Боконбаева, Турусбекова, Рыскулова, бульвар Молодой Гвардии, Аллея молодежи, парк имени Ю. Фучика и другие.

Полив с помощью специальной техники проводится по улицам: Ибраимова, Токомбаева, в жилом массиве "Кара-Жыгач", на площади Победы, проспекте Чуй, проспекте Ч. Айтматова и др.

Общее количество специальной техники для полива зеленых насаждений за сегодняшний день составляет порядка 29 единиц.