Игра о ранних браках в КР вошла в шорт-лист международного конкурса

Игра для подростков "Тайна Сары-Кёль", посвященная проблеме ранних браков в Кыргызстане, стала одной из финалистов, отобранных из 340 представленных на международном конкурсе "Games for Change Award" (Награда за "Игры для изменений"). Игра была разработана общественным Фондом "Открытая линия" при поддержке ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы "Луч света", финансируемой Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По ее данным, игра для подростков о ранних браках в Кыргызстане "Тайна Сары-Кёль" вошла в шорт-лист международного конкурса "Games for Change Award" в номинации "Лучшая гражданская игра 2023 года". Цель конкурса - отметить лучшие решения для социального воздействия и изменений. Победитель будет объявлен на ежегодном фестивале "Games for Change" 18–19 июля в Нью-Йорке, США.

"Продвижение гендерного равенства и ненасильственного отношения к девочкам и женщинам − важная часть работы по обеспечению основных прав человека, которую Европейский Союз проводит в Кыргызстане, - отметила Мэрилин Йозефсон, посол Европейского Союза в Кыргызстане. - Я горжусь тем, что эта работа теперь также включает в себя инновационные цифровые приложения, такие как игра "Тайна Сары-Кёль". Это хороший способ по повышению осведомленности для тех, кто больше всего нуждается в этом, и стимулировать важный разговор между сверстниками по этим чувствительным вопросам".

На данный момент, более 40 000 игроков скачали мобильную игру, чтобы поиграть и узнать о детских браках. Исследование показало, что среди 39 064 игроков "Тайна Сары-Кёль" значительно укрепила убеждение, что детский брак - это преступление (86%), повысила готовность игроков помогать друзьям, столкнувшимся с принудительным браком (86%), и сделала девочек гораздо более уверенными в том, что они могут убедить своих родителей отказаться от брака путем диалога (61%).

"В Кыргызстане каждая восьмая девушка выходит замуж до 18 лет. Игра помогает подросткам узнать о браках и информацию, куда можно обратиться за помощью. Она также способствует развитию самостоятельного мышления и уверенности в принятии решений, меняющих жизнь. Мы рады международному признанию игры, которая помогает бороться с ранними браками", - заявила Кристин Жольм, глава ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Мунара Бекназарова, руководительница фонда "Открытая линия", делится историей создания игры: "Начиная весь проект, команда намеревалась создать игру, которая дала бы девочкам возможность мечтать, принимать решения и чувствовать себя независимыми. Первой игрой, которую мы разработали, была "Весна в Бишкеке", которая охватила более 150 000 человек. Основываясь на этом передовом опыте, мы вместе с международной командой разработчиков, художников и IT-специалистов запустили игру "Тайна Сары-Кёль". Когда мы получили комментарии от девочек во время игры, мы были счастливы, что смогли создать такую атмосферу и возможности для игроков, где они могут встретить всех героев игры и помочь им успешно пройти все испытания и почувствовать изменения".

Справка: "Тайна Сары-Кёль" - это игровое мобильное приложение, призванное информировать аудиторию об опасности ранних браков, важности образования, раскрытии потенциала и развитии лидерских качеств у девочек. Она выполнена в жанре интерактивной истории, где все события разворачиваются в горном селе недалеко от Бишкека. Игрок может принимать решения за главную героиню, влияя и изменяя то, как развивается сценарий.