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В Бишкеке мужчина арендовал строительные леса и продал их за 78 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мужчина арендовал строительные леса и продал их за 78 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 24 марта 2023 года в милицию обратился гражданин С.М. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "А.", который обманным путем взял в аренду строительные леса, продал третьим лицам за 78 тысяч сомов. Вырученные денежные средства израсходовал на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209(мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Ю.А. 1997 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время установлена его возможная причастность к совершению аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/430270
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек
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