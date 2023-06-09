В Бишкеке мужчина арендовал строительные леса и продал их за 78 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 24 марта 2023 года в милицию обратился гражданин С.М. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "А.", который обманным путем взял в аренду строительные леса, продал третьим лицам за 78 тысяч сомов. Вырученные денежные средства израсходовал на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209(мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Ю.А. 1997 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время установлена его возможная причастность к совершению аналогичных фактов преступлений.