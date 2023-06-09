ПМЭФ-2023. Новые горизонты возможностей для бизнеса

На следующей неделе в России стартует Петербургский международный экономический форум. Он продлится в Северной столице с 14 по 17 июня и соберет на своей площадке представителей более 120 стран. Тема нынешнего ПМЭФ – "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Большой интерес представляет в новых геополитических реалиях дедоларизация экономик, цифровизация, исламский банкинг и экономика. Поэтому, участника однозначно будет, что обсудить.

Востребованная площадка для глобальных обсуждений

Географический размах стран на нынешнем мероприятии, в тщетных попытках изолировать Россию, огромен – от арабского мира, Латинской Америки, Индии, Китая до Центральной Азии и Африки. К тому же, санкции создали вокруг России активизацию партнерства с большой частью Исламского мира. Тому подтверждение, что в этом году страной гостем станут Объединенные Арабские Эмираты. А сотрудничество с этим государством и его инвестициями представляет интерес для всех стран-участниц форума. Да и ПМЭФ давно подтвердил свой статус мировой востребованной площадки обсуждения глобальных вопросов мирового устройства. А это важно, ведь мир уже стал многополярным.

ПМЭФ в этом году открыт для новых бизнес-связей, культурных и научных со странами Ближнего Востока и Африки. Кыргызстану они интересны, в первую очередь, в плане расширения логистики и выходов на новые рынки. Плюс за прошедшие несколько лет кризис доверия между многие странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог.

Особое внимание будет уделено изменениям, происходящим на рынке труда. В программе сформулирован специализированный трек – "Рынок труда: ответ на новые вызовы". А это одна из ключевых тем для таких стран, как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Трансформационный рывок ЦА

Что касается экономики, то ЦА, в первую очередь, ориентирован на Россию. Это не только совместная интеграция в ЕАЭС, но общая история, давние торговые отношения. Плюс, в РФ работает огромное количество трудовых мигрантов из Средней Азии. Взаимный обмен интересами идет и по линии инвестиций и бизнеса. Только за этот год, например, в Кыргызстан, пришло несколько крупных компаний из РФ. Подобное происходит в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Угрозы санкциями со стороны страны стран ЕС и США ЦА тоже не страшны. Даже при наличии статуса ВСП+, товарооборот с этими государствами малозначительный. Основной импорт-экспорт осуществляется в рамках ЕАЭС и в близлежащие страны: Китай, Иран, стран Тихоокеанского региона. Бизнес понимает, что даже возможные вторичные санкции против него отразятся на нем несущественно. Поэтому, страны стоят перед единственным серьезным вызовом - сделать трансформационный рывок в экономике, который не удавалось сделать в течение последних десятилетий.

Площадка для решения глобальных проблем

ПМЭФ в нынешних сложных геополитических условиях еще и возможность решить глобальные проблемы. Тем более, что в последнее время особенно остро стал ощущаться мировой продовольственный кризис. Он был спровоцирован беспрецедентными и мало разумными санкциями со стороны западных стран. Именно они разрушили существовавшие долгие годы устойчивые торгово-логистические цепочки, привели к появлению барьеров на поставки продукции. Россия занимает лидирующие позиции среди экспортеров зерна и удобрений. Поэтому неудивительно, что антироссийские санкции, затронувшие логистику, российскую банковскую систему, спровоцировавшие фактическую заморозку экономических отношений между Россией и странами Запада, привели к резкому обострению продовольственного вопроса. Присутствующим на Форуме странам придется решить эту проблему и переформатировать торговые пути.

Новые контуры сотрудничества

Для стран ЦА ПМЭФ – одна из важных экономических площадок. Она дает возможность завязывать новые контакты с международными партнерами, усиливать свои экономические и политические позиции, реализовывать стратегические для стран проект, как строительство ГЭС, АЭС или цифровая торговля. Поэтому, на мероприятии в Санкт-Петербурге можно ожидать не просто оформленные контуры сотрудничества, а конкретные предложения, пожелания и опасения. Остаться в стороне от таких возможностей, было бы непростительным шагом.

ПМЭФ – 2023 открывает новые горизонты. Как обещают организаторы, выводы, сделанные по результатам обсуждений на Форуме, подтолкнут бизнес и власть к принятию необходимых решений, а экономики стран-участниц к стремительному развитию.