В Кыргызстане пройдет общереспубликанский субботник

В целях улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения, благоустройства территорий городов и населенных пунктов завтра, 10 июня, во всех регионах страны пройдет общереспубликанский субботник. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в нем примут участие сотрудники государственных органов и местных властей.

"Призываем всех граждан республики принять активное участие в уборке прилегающей территории, облагораживании придомовых участков, создании комфортной среды вокруг себя" - говорится в сообщении ведомства.