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В Кыргызстане пройдет общереспубликанский субботник

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения, благоустройства территорий городов и населенных пунктов завтра, 10 июня, во всех регионах страны пройдет общереспубликанский субботник. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в нем примут участие сотрудники государственных органов и местных властей.

"Призываем всех граждан республики принять активное участие в уборке прилегающей территории, облагораживании придомовых участков, создании комфортной среды вокруг себя" - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/430280
Теги:
субботник, Кыргызстан
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