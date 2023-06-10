Танцоры из КР стали победителями первого этапа Кубка сильнейших ЦА

3-4 июня в Ташкенте под эгидой WDSF, прошёл ежегодный международный турнир по спортивным бальным танцам "SOGLOM AVLID 2023", в рамках которого прошёл Первый этап Кубка сильнейших Центральной Азии в категориях Молодёжь и Взрослые. В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана и Азербайджана. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики.

По ее данным, высокие результаты на этом турнире показали танцоры из нашей страны.

Результаты выступления наших пар Федерации танцевального спорта Кыргызской республики на Международном турнире в Казахстане "SOGLOM AVLID 2023":

Пара Мамаджанов Фарух и Лисовская Регина в категории Взрослые Латина, Первый этап Кубка сильнейших Центральной Азии заняли 1 место (8 пар),

Пара Блинков Дмитрий и Мамбетова Асаль в категории Молодёжь Латина,Первый этап Кубка сильнейших Центральной Азии заняли 1 место (10 пар)

Пара Валиев Руслан и Улаш Иремниса в категории Молодёжь,2005-2007, D класс - 1 место, в категории Молодёжь, 2005-2007, до C класса Стандарт - 3 место,

Пара Артем Саломатин и Салидат Абылова в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, D класс Латина - 1 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, До C класса Латина - 1 место, в категории Юниоры-2, 2008-2009, Отк. класс Латина - 3 место, Юниоры-1+2, 2008-2011, RS "Восходящие звезды" Латина- 1 место,

Пара Александр Усенко и Дарья Карпенко в категории Юниоры-1, 2010-2011, E класс -1 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, E класс Стандарт - 1 место. В категории Юниоры-1+2, 2008-2011, E класс Латина - 3 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, Кубок S (Е,D класс)- 1 место,

Пара Бадинур Мелисов и Мелания Кущ в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, E класс Стандарт - 2 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, E класс Латина - 1 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, D класс Стандарт - 3 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, D класс Латина - 2 место, в категории Юниоры-2, 2008-2009, E класс - 1 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, Кубок Ch (E,D класс) - 1 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, Кубок J (Е,D класс) - 1 место, в категории Юниоры-1+2, 208-2011, Кубок VV (Е,D класс) - 1 место

Спортсменка Айбийке Айыпова в категории Юниоры-1, 2008-2011, E класс СОЛО - 2 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, Кубок W (H класс) СОЛО- 1 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, Кубок S (H класс) Соло - 1 место, в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, Кубок Q (H класс) соло - 1 место, Спортсменка Айзире Кубатбекова в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, Кубок Ch (H класс) СОЛО - 3 место, Спортсменка Севара Мамбетова в категории Юниоры-1+2, 2008-2011, Кубок S (H класс) Соло - 3 место, спортсменка Асема Асанкулова в категории Ювеналы-2, 2012-2013, H-5 СОЛО- 3 место.