В Бишкеке милиция выявила контрабандные сигареты на 55 млн сомов

В ходе оперативно - розыскных и следственный мероприятий установлено, что в складских помещениях, расположенных в Бишкеке по улице Ю.Фучика хранится контрабандный товар - сигареты разных видов, без акцизных марок. Об этом соообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, товар развозили для реализации в разные точки столицы, в том числе в торговый центр "Берекет".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР.

В рамках уголовного дела, для задержания с поличным подозреваемых и обнаружения вещественных доказательств, в столице проведены неотложные обыски. Обнаружено и изъято более тысячи коробок, с 550 тысячами сигарет без акцизных марок, на сумму 55 млн сомов.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.