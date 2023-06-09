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В Бишкеке милиция выявила контрабандные сигареты на 55 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе оперативно - розыскных и следственный мероприятий установлено, что в складских помещениях, расположенных в Бишкеке по улице Ю.Фучика хранится контрабандный товар - сигареты разных видов, без акцизных марок. Об этом соообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, товар развозили для реализации в разные точки столицы, в том числе в торговый центр "Берекет".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР.

В рамках уголовного дела, для задержания с поличным подозреваемых и обнаружения вещественных доказательств, в столице проведены неотложные обыски. Обнаружено и изъято более тысячи коробок, с 550 тысячами сигарет без акцизных марок, на сумму 55 млн сомов.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/430284
Теги:
задержание, контрабанда, табак, Бишкек
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