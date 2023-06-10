Обращение Садыра Жапарова по случаю 13-й годовщины июньских событий

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сделал обращение по случаю 13-й годовщины июньских событий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые соотечественники!

В этом году исполняется 13 лет со дня трагических июньских событий. Даже по прошествии многих лет мы помним эти кровавые события, когда погибли сотни наших соотечественников, вспоминая об этом с глубокой скорбью и печалью.

В новейшей истории нашей страны июньские события 2010 года остались как кровавые события, в ходе которых совершались жестокие преступления и погибли сотни людей.

В той непростой ситуации наш великодушный народ проявил свою мудрость, благоразумие, не попал под влияние деструктивных сил, сохранил свое единство, добрососедские отношения между народами.

Мы - многонациональный народ, который веками жил в гармонии, родстве и братстве и июньские события являются напоминанием необходимости сохранить целостность государства и межнационального согласия.

Это печальное испытание истории еще раз доказало важность укрепления взаимоотношений между гражданами страны, межнационального единства, повышения политической культуры населения. Июньская трагедия 2010 года должна стать для нас всех большим уроком, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась.

Власть должна извлечь уроки из этой трагедии, сделать правильные выводы и осознать, что вопрос укрепления единства народа всегда должен быть в центре внимания.

После этих трагических событий и правительство, и народ как единственный источник власти поняли важность укрепления общенационального единства, опираясь на духовные заветы и мудрость предков.

Пришло убеждение, что без стабильности в стране не будет развития, не улучшится жизнь людей, а также осознание того, что обеспечение безопасности нашей благодатной Родины является обязанностью не отдельного государства, а каждого его гражданина.

Сегодня вопрос укрепления национального единства в нашей стране является одним из самых важных для государственной власти. Мы как единый народ, единая страна должны сосредоточиться на будущем, укрепляя наше единство и межэтническую дружбу.

Дорогие кыргызстанцы, только в единстве и совместными усилиями мы построим процветающий Кыргызстан, и не за горами тот день, когда наша страна будет в числе развитых стран. При этом важно, чтобы каждый кыргызстанец вносил свой посильный вклад в осуществление этой задачи и считал это своим священным долгом.

Пусть всегда в нашей стране будут мир и согласие, стабильность и процветание!" - говорится в обращении президента.