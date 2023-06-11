В Бишкеке открыли новый сквер

В столице открыли новый сквер, который расположен на пересечении улиц Алтымышева и Тыныбекова. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, открытие площадки прошло с участием горожан, депутатом Бишкекского городского кенеша Айбеком Ашимовым, главы Ленинского района Мураталы Тагаева и замначальника управления капитального строительства.

Приглашенные гости поздравили детей и жителей с открытием современной, многофункциональной площадки и отметили, что порядок на новой площадке, а также состояние оборудования зависит от бережного и заботливого отношения жителей.

На новой площадке оборудованы волейбольная и баскетбольные площадки, детская площадка, воркаут зона, шахматный стол. По периметру площадки установили систему ирригации, освещение, на территории выложили брусчатку, установили площадку для выступлений и высадили туи. Общая площадь сквера составляет 0,972 га.

На сегодняшний день все строительно-монтажные работы по благоустройству территории сквера завершены, оформляются документы на прием-передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации.