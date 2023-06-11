Погода
$ 87.42 - 88.03
€ 93.77 - 94.77

В Бишкеке открыли новый сквер

170  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице открыли новый сквер, который расположен на пересечении улиц Алтымышева и Тыныбекова. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, открытие площадки прошло с участием горожан, депутатом Бишкекского городского кенеша Айбеком Ашимовым, главы Ленинского района Мураталы Тагаева и замначальника управления капитального строительства.

Приглашенные гости поздравили детей и жителей с открытием современной, многофункциональной площадки и отметили, что порядок на новой площадке, а также состояние оборудования зависит от бережного и заботливого отношения жителей.

На новой площадке оборудованы волейбольная и баскетбольные площадки, детская площадка, воркаут зона, шахматный стол. По периметру площадки установили систему ирригации, освещение, на территории выложили брусчатку, установили площадку для выступлений и высадили туи. Общая площадь сквера составляет 0,972 га.

На сегодняшний день все строительно-монтажные работы по благоустройству территории сквера завершены, оформляются документы на прием-передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430289
Теги:
дети, спорт, Бишкек, досуг, Открытие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  