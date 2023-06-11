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В жилмассиве Арча –Бешик приступили к прокладке новой водопроводной ветки

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров проинспектировал строительство новой водоводной ветки в жилмассиве Арча –Бешик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, строительство ветки диаметром в 200 мм прокладывается по улице Айыилчиева от улицы Ыбырайыма Абдрахманова до южной части улицы Жайыл Баатыра.

На сегодняшний день проложены около 856 метров труб в траншеи диаметром 220мм, длинной 1300 п.м., а также параллельно ведутся работы по обратной засыпке грунта на месте строительных работ.

В настоящее время завершена прокладка водопровода 856 метров. Всего задействовано 10 ед спец техники, в том числе 3 ед спец техники Тазалыка, (2 фронтальный погрузчик, 1 грейдер)

Отметим что эта третья водовдная ветка в данном жиллом массиве, которая обеспечит подачу дополнительной воды в нижнюю часть жилого массива Арча- Бешик, а также даст воможность проведению регулировочных работ по водоснабжению.

Градоначальник поручил водоканалу ускорить сроки строительства.


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URL: https://www.vb.kg/430290
Теги:
вода, строительство, Бишкек, жилмассив
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