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В Бишкеке планируют реализовать проект "Устойчивые города Азии"

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- Назгуль Абдыразакова
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В столичном муниципалитете прошла встреча первого заместителя мэра Мирланбека Байгончокова с делегацией миссии USAID. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече присутствовали директор программного офиса и заместитель директора миссии USAID в КР Эндрю Мэйбрук, специалист по управлению проектами экономического офиса USAID в КР Заур Бостанов, официальный представитель JSI INC в КР Айнура Ибраимова.

Стороны подписали меморандум о намерениях и обсудили планы по реализации проекта "Устойчивые города Азии". Также участники собрания поблагодарили друг друга за сотрудничество.

Проект "Устойчивые города Азии" (Проект УГА, Asia Resilient Cities, ARC), финансируемый USAID, направлен на решение комплексных проблем развития ряда городов Азии. Для этого планируется содействовать устойчивому росту городов, поддерживать устойчивую низкоуглеродную городскую инфраструктуру и уделять внимание вопросам изменения климата и экологически сознательным подходам.

Цели проекта – улучшение доступности и качества устойчивой инфраструктуры и услуг; способствование экономическому росту; улучшение способности решать проблемы изменения климата и окружающей среды.


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URL: https://www.vb.kg/430291
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан, климат, ЮСАИД
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