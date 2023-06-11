В общереспубликанском субботнике приняли участие 34333 жителей Бишкека

В рамках объявленного общереспубликанского субботника во всех столичных районах прошли массовые субботники. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, по итогам субботника в Первомайском районе вывезено 80 тонн мусора.

По Свердловскому району 62 тонны, в Октябрьском районе 83 тонны и по территории Ленинского района собрано 65 тонн мусора.

Во всех четырех районах города на субботнике активное участие приняли жители районов, работники муниципальных территориальных управлений, работники всех служб района, студенты ВУЗов, а также организаций, предприятия и хозяйствующие субъекты.