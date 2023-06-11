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В общереспубликанском субботнике приняли участие 34333 жителей Бишкека

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В рамках объявленного общереспубликанского субботника во всех столичных районах прошли массовые субботники. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, по итогам субботника в Первомайском районе вывезено 80 тонн мусора.

По Свердловскому району 62 тонны, в Октябрьском районе 83 тонны и по территории Ленинского района собрано 65 тонн мусора.

Во всех четырех районах города на субботнике активное участие приняли жители районов, работники муниципальных территориальных управлений, работники всех служб района, студенты ВУЗов, а также организаций, предприятия и хозяйствующие субъекты.


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URL: https://www.vb.kg/430292
Теги:
субботник, Бишкек, Кыргызстан
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