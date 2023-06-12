С тратами денег не спешите. Гороскоп с 12 по 18 июня

Вот уже и середина первого летнего месяца. Время стремительно летит вперёд, а потому постарайтесь осуществить то, о чём мечтали долгой зимой. А важным событием этой недели станет первое Новолуние календарного лета.

Овен – размеренный темп жизни убережёт вас от эмоционального выгорания. Своим чередом будут решаться вопросы на работе, доходы потупят в ожидаемое время и найдутся окошки между делами для спокойного летнего отдыха. Нарушить плавное течение жизни могут различные знакомые, а также домочадцы с заоблачными целями и планами. Поддавшись их влиянию, вы растратите деньги, устанете от участия в развлекательных затеях, которые в теории должны были создать позитивное настроение.

Телец – не отходите от ранее продуманных планов, как в делах, так и на летний отдых. Постепенно вы претворите в жизнь задуманное, несмотря на сомнения и некоторые пробуксовки в начале реализации планов. Возможно возобновления давней дружбы, а встреча с бывшими коллегами или деловыми партнёрами положит начало новому совместному проекту. Домочадцы могут создать ненужную суету, опасаясь что пропустят самые интересные события этого лета. Выдержав их эмоциональный напор, вы сохраните мир в доме и спасёте задуманную программу летнего отдыха.

Близнецы – поддержка влиятельных людей пригодится для карьерного роста и продвижения возникших у вас идей. Есть шансы оформить документы, получить различные разрешения, а также разобраться с проблемными вопросами. Важно разобраться с делами, пока нужные люди не ушли в отпуск, а уже затем отправляться в летние путешествия. Оставив нерешёнными некоторые вопросы, вы весь отдых будете думать о них, что испортит настроение вам и всей компании, с которой вы совершаете путешествие.

Рак – решения, которые предложат проверенные годами люди из вашего окружения, позволят прийти к желаемым целям. Путь этот окажется долгим, но надёжным. Могут сложиться дальние поездки, либо вы приметесь к организации поездок, которые состоятся в ближайшее время. Следите за тратами. Вас постоянно будут подталкивать к покупкам, зазывать на вечеринки и всё это будет требовать денег. Оплачивая чужие прихоти, вы существенно опустошите казну.

Лев – в стремлении командовать и управлять вы можете зайти слишком далеко, создав проблемы во взаимоотношениях с руководством и влиятельными людьми. Им могут не понравиться ваши чрезмерно амбициозные цели. Выстраивая партнёрские отношения как с руководством, так и влиятельными людьми и не рассматривая их как конкурентов, вы сумеете продвинуться по карьерной лестнице, укрепить финансовое положение, а также создать дополнительные источники доходов.

Дева – оставьте без комментариев тревожные заявления знакомых и близких людей. Они склонны доверять слухам и непроверенной информации, что может мешать запланированным летним путешествиям, а также вносить сумятицу в отношения. Преодолев эмоциональное давление, вы благополучно претворите задуманные планы в жизнь, осуществите как деловые, так и развлекательные поездки. Встречи и общение с давними знакомыми вернут в жизнь стабильность.

Весы – продолжайте работу в выбранном направлении. Придется изрядно потрудиться, дабы получить значимый результат, но трудности окажутся преодолимыми, и вы получите достаточно ощутимое вознаграждение. С тратами денег не спешите. Пока летний отдых и прочие развлечения могут обойтись слишком дорого, что не будет соответствовать полученному сервису и ожиданиям. Пока наполняйте казну, не спеша выбирая направления для летнего отдыха.

Скорпион – придерживайтесь уже сложившегося круга общения. С давними деловыми партнёрами и знакомыми вы осуществите ряд продуктивных проектов, а с друзьями и любимым человеком вы приятно проведёте время. В вашу жизнь настойчиво будут вклиниваться случайные знакомые, сталкивая лбами, как с деловыми партнёрами, так и близкими людьми. Будьте осмотрительны в общении с новыми людьми в вашем кругу общения.

Стрелец – в поисках летних приключений можно зайти слишком далеко. Полученные впечатления окажутся совсем не теми, на которые вы рассчитывали. Возможны разногласия с попутчиками, а также накладки в поездках. Домашние дела, ремонт или строительство будут продвигаться успешно и, поскольку большая часть лета впереди, сосредоточьтесь на делах, дабы в дальнейшем у вас голова не болела из-за незавершённой работы.

Козерог – намеченные планы будут постепенно реализовываться, доставляя положительные эмоции, также вполне весомые результаты в работе или учёбе. Деловые поездки и встречи позволят подвести итог начатой ранее работе, уступив место долгожданным летним путешествиям и свиданиям. Но, знайте меру развлечениям, а также покупкам. Поддавшись порыву эмоций можно пустить деньги на ветер и в оставшуюся часть лето экономить.

Водолей – сосредоточьтесь на развитии собственного бизнеса, покупках, ремонте в доме. Не отвлекаясь по пустякам, а также на споры с домочадцами, вы сумеете и казну пополнить и совершить покупки, также обеспечить себя доходами и в будущем. Удачны сделки с недвижимостью. Ввязавшись в споры с домочадцами и близкими людьми, можно чересчур увлечься словесными баталиями и упустить важное из виду.

Рыбы – надеясь на помощь или содействие как в делах, так и организации летнего отдыха, вы просчитаетесь. Многочисленные знакомые, родственники и друзья только на словах будут всесильными организаторами. Взявшись за дело сами, вы без особого труда преуспеете в делах, успешно сдадите тесты иди экзамены, если ещё проходите обучение, и организуете незабываемый летний вояж, который исполнит ожидания, возлагаемые на это лето.

Астролог Андрей Рязанцев