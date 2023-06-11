Курманбек Бакиев по делу "Кумтора" осуждён на 10 лет

Первомайский суд Бишкека осудил Курманбека Бакиева на 10 лет лишения свободы по делу "Кумтора". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 1 марта 2023 года Курманбек Бакиев., признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Согласно статье 78 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года, путем частичного сложения наказания по предыдущему постановлению Верховного суда Кыргызской Республики от 29 июля 2016 года, окончательно определено Б.К.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 30 (тридцать) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Экс-первый заместитель министра финансов Эмирлан Торомырзаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 (двенадцать) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Экс-советник исполнительного директора Всемирного банка Садриддин Джиенбеков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Экс-руководитель правового отдела аппарата правительства Елена Белковская признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года и назначено ей наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Согласно статье 78 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года, путем частичного сложения наказания по предыдущему приговору Первомайского районного суда города Бишкек от 9 января 2014 года, окончательно определено экс-министру природных ресурсов Капар Курманалиев наказание в виде 13 (тринадцати) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Согласно статье 78 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года, путем частичного сложения наказания по предыдущему приговору Октябрьского районного суда г.Бишкек от 29 октября 2018 года, окончательно определено Максиму Бакиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы, c отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Бывший заместитель главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Алексей Елисеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 (двенадцать) лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.