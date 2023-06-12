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Российский бизнесмен обманул кыргызстанцев на 5 млн сомов

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- Ольга Новгородцева
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Гражданин Российской Федерации, уроженец Бурятии, два года назад приехал в Бишкек и организовал здесь небольшой бизнес. Открыл фирму, занимающуюся продажей товаров через интернет, и стал привлекать к этой деятельности бишкекчан. Получал товар, обналичивал деньги… И складывал их к себе в карман.

М.А. передала гражданину Степанову товары на сумму 460 000 сомов, М.Н. – на 950 000 сомов, К.Э – на 236 000 сомов, К.А. – на 106 000 сомов… И так далее.

Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил без малого пять миллионов сомов.

Во время предварительного следствия Степанов полностью признал свою вину и заключил с государственным обвинителем соответствующее соглашение. Приговор по просьбе обвиняемого состоялся без долгого судебного разбирательства. Первомайский районный суд Бишкека назначил россиянину максимально мягкое наказание в виде штрафа в размере 80 000 сомов в доход государства и выплаты материального ущерба в полном объеме всем потерпевшим.


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URL: https://www.vb.kg/430304
Теги:
мошенничество, Россия, суд, Бишкек
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