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ГУОБДД: За неделю на территории Кыргызстана выявлено 18 627 нарушений ПДД

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- Назгуль Абдыразакова
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С 5 июня по 12 июня 2023 года со стороны ГУОБДД было выявлено 18 627 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

из них:

-229 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-161 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-36 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-423 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-5288 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-11 случаев Автохулиганство;

- 2940 случая превышение скоростного режима;

-3 факт управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 9536 фактов нарушения других правил дорожного движения:

-1218 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/430309
Теги:
ПДД, Кыргызстан
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