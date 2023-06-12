ГУОБДД: За неделю на территории Кыргызстана выявлено 18 627 нарушений ПДД

С 5 июня по 12 июня 2023 года со стороны ГУОБДД было выявлено 18 627 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

из них:

-229 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-161 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-36 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-423 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-5288 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-11 случаев Автохулиганство;

- 2940 случая превышение скоростного режима;

-3 факт управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 9536 фактов нарушения других правил дорожного движения:

-1218 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.