ГУОБДД: За неделю на территории Кыргызстана выявлено 18 627 нарушений ПДД

С 5 июня по 12 июня 2023 года со стороны ГУОБДД было выявлено 18 627 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
из них:
-229 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-161 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-36 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-423 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-5288 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-11 случаев Автохулиганство;
- 2940 случая превышение скоростного режима;
-3 факт управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 9536 фактов нарушения других правил дорожного движения:
-1218 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.