В РПЦ заявили, что пацифизм несовместим с учением православной церкви

Русская православная церковь заявила, что пацифизм несовместим с учением православной церкви и в разные эпохи присутствовал в еретических доктринах. Об этом говорится в материалах к заседанию церковного суда, на котором рассмотрят высказывания запрещенного к служению костромского священника Иоанна Бурдина, выступающего против войны. Материалы дела Бурдин опубликовал у себя в телеграме.

На заседании суда, намеченном на 16 июня, планируют изучить высказывания Бурдина, которые "явно порочат деятельность высшего церковного начальства", что "подрывают доверие верующих к патриарху и епископам" и наносят вред "церковному единству", сказано в материалах дела.

"Но и самый пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, не совместим с действительным учением православной церкви, в частности, изложенным в "Основах социальной концепции". Пацифизм в разные эпохи церковной истории присутствовал в еретических доктринах - у гностиков, павликиан, богомилов, альбигойцев, толстовцев, обнаруживая, подобно иным утопическим идеологиям, связь с древним хилиазмом", - сказано в материалах дела. В РПЦ отметили, что православная церковь на протяжении всей своей истории "благословляла воинов на защиту Отечества".

Представители РПЦ назвали пацифизм Бурдина "мнимым" и заявили, что "отчетлива видна его антироссийская политическая позиция, в нашей стране воспринимаемая как неприемлемая".

Иоанн Бурдин заявил, что церковный суд в отношении него решили провести после того, как он решил перейти из РПЦ в Болгарскую православную церковь, но ему отказали по решению патриарха Кирилла.

Иоанн Бурдин ранее был настоятелем церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области. В марте 2022 года его оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российских войск из-за того, что он произнес антивоенную проповедь. Также священник опубликовал на приходском сайте ссылку на петицию Change.org с призывом остановить военные действия. Вскоре после суда священника запретили в служении.

Источник: Медуза