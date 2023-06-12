Фермеров из КР обучают бороться с ржавчинными заболеваниями пшеницы

Сложная эпидемиология ржавчинной болезни пшеницы требует комплексной национальной стратегии и чрезвычайного плана в Кыргызстане. Об это рассказали на тренингах и семинаре ФАО по профилактике ржавчинных заболеваний пшеницы, которые состоялись в Бишкеке. Напомним, что из года в год мы пишем о том, что Кыргызстан мог бы наращивать процент выращиваемой пшеницы.

Пшеница является важной стратегической культурой в Кыргызстане и основным источником питания, на ее долю приходится более половины общей посевной площади страны. Ключевым фактором получения хорошего урожая является защита этой сельскохозяйственной культуры от вредоносных болезней.

В последние годы ржавчинные болезни (желтая, листовая и стеблевая ржавчина) стали представлять серьезный риск для фермеров, которые специализируются на выращивании пшеницы. Несмотря на то, что эти болезни не представляют угрозу в засушливые сезоны, они могут нанести значительный ущерб посевам пшеницы в годы с большим количеством осадков. Поскольку эти болезни передаются воздушно-капельным путем и могут легко распространяться на большие территории, мониторинг и обучение фермеров имеют решающее значение для профилактики и борьбы с ними.

Из-за сложностей, присущих эпидемиологии этих заболеваний, существует необходимость разработки комплексной национальной стратегии и чрезвычайного плана. Для решения этой проблемы ФАО в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Общественным объединением "Агролид" организовала семинар для обсуждения проекта национальной стратегии и чрезвычайного плана по профилактике и борьбе с ржавчинными болезнями пшеницы в Кыргызской Республике. Семинар под названием "Разработка Национальной стратегии и чрезвычайного плана по борьбе с болезнями пшеницы, вызванными ржавчиной в Кыргызстане" был организован 2 июня 2023 года в рамках проекта "Укрепление регионального сотрудничества и национального потенциала в области борьбы с болезнями пшеницы, вызванными ржавчиной и селекции на устойчивость в ЦА и Кавказе (CACRust)" в рамках Программы партнерства ФАО-Турция.

Семинар открыл директор Департамента химизации защиты и карантина растений Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики Дыйканбай Кенжебаев, который выразил свою признательность и поддержку проекту и его усилиям по решению этой серьезной проблемы.

Старший советник по вопросам политики бишкекского офиса ФАО Куватбек Бапаев, подвел итоги сотрудничества между ФАО и Кыргызстаном и приветствовал участников семинара от имени ФАО. Заместитель генерального директора Главного управления

продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Юнус Байрам, выразил готовность своего министерства поддерживать работу кыргызских учреждений во многих областях, включая болезни пшеницы. Среди участников семинара были эксперты и представители Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, Кыргызского научно-исследовательского института сельского хозяйства, университетов и фермеров.

Специалист по сельскому хозяйству Субрегионального представительства ФАО в Центральной Азии и ведущий технический специалист проекта Фазыл Душунджели, выступил с презентацией, в которой подробно рассказал о ходе реализации проекта. Он подчеркнул, что для контроля болезней пшеницы требуется надлежащее управление, а также постоянный мониторинг, своевременный обмен информацией, региональное сотрудничество и сильный национальный потенциал.

Руководитель отдела исследований здоровья растений Главного управления сельскохозяйственных исследований Турции Суат Каймак, представил исследовательскую работу отдела в области здоровья растений в стране, в частности здоровья пшеницы. Ученые кыргызских научно-исследовательских учреждений также выступили с докладами на смежные темы: Асель Калбаева рассказала о деятельности проекта CACRust, Анара Чакаева рассказала о текущем состоянии ржавчинных болезней в Кыргызстане, а Олег Пахомеев рассказал о селекции пшеницы и устойчивости различных сортов пшеницы.

После презентации проекта национальной стратегии и чрезвычайного плана, которую провела Гульназ Касеева из "Агролид" семинар разделился на группы для обсуждения и предоставления отзывов по документу. Семинар завершился подведением итогов мероприятия и заключительным словом Омурбека национального консультанта, агронома представительства ФАО в Кыргызской Республике Омурбека Мамбетова.

Семинару предшествовали полевые выезды и практические занятия по укреплению национального потенциала в борьбе с ржавчинными болезнями пшеницы. Тренинг был организован совместно с Общественным объединением "Агролид" 1 июня 2023 года для технического персонала государственных учреждений и фермерских хозяйств. Эксперты Кыргызского НИИ Земледелия, Национальной академии наук и Кыргызско-Турецкого университета "Манас" собрались на демонстрационной площадке Кыргызского НИИ Земледелия и предоставили информацию о производительности пяти сортов пшеницы в условиях богарного земледелия.

Во время мероприятия технические специалисты и фермеры приняли участие в практических демонстрациях по биологии грибка, который вызывает ржавчину пшеницы, научились правильно ее определять и изучили наиболее эффективные методы борьбы с этими болезнями. В конце тренинга во время брифинга была подчеркнута важность регулярных обследований, готовности, планирования на случай непредвиденных обстоятельств и использования устойчивых к ржавчине сортов для предотвращения распространения болезни.

О Программе партнерства ФАО-Турция

Цели Программы – содействие в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении масштабов нищеты в сельских районах, устойчивом лесопользовании, борьбе с опустыниванием и сохранении экосистем в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и других странах, представляющих взаимный интерес.

Финансирование первого этапа Программы партнерства ФАО-Турция в области продовольствия и сельского хозяйства (ППФТ), начатого в 2007 году, осуществлялось из целевого фонда в 10 млн долл. США, финансирование для которого было предоставлено правительством Турецкой Республики, от имени которого выступало Министерство сельского и лесного хозяйства.

В 2014 году Турция и ФАО подписали соглашение о реализации, наряду с первым, второго этапа Программы партнерства ФАО-Турция в области лесного хозяйства (ППФТ-ЛСХ) с дополнительным взносом в размере 20 млн долл. США. В результате общий вклад Турции составил 30 млн долл. США.