Супервайзер из Аламединского района присвоил себе чужой товар

Супервайзер из Аламединского района присвоил себе товары на сумму 274 325 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратилась представитель фирмы "А.Г." гражданка К.Д., о принятии мер в отношении гражданина Т.А. 1988 года рождения, который работая супервайзером получил от фирмы продукцию

на сумму 274 325 сом, но после реализации не внес деньги в кассу и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факту возбуждено уголовное дело по статье 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий был задержан гражданин Т.А. 1988 года рождения, который был водворен в ИВС. Следствие по уголовному делу продолжается.