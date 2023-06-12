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Супервайзер из Аламединского района присвоил себе чужой товар

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- Назгуль Абдыразакова
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Супервайзер из Аламединского района присвоил себе товары на сумму 274 325 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратилась представитель фирмы "А.Г." гражданка К.Д., о принятии мер в отношении гражданина Т.А. 1988 года рождения, который работая супервайзером получил от фирмы продукцию

на сумму 274 325 сом, но после реализации не внес деньги в кассу и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факту возбуждено уголовное дело по статье 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий был задержан гражданин Т.А. 1988 года рождения, который был водворен в ИВС. Следствие по уголовному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/430322
Теги:
задержание, мошенничество, Чуйская область, деньги, товары
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