Милиция проверяет факт избиения Ыдырыса Исакова экс-главой пансионата "Ош"

По факту избиения журналиста Ыдырыса Исакова бывшим директором пансионата "Ош" Маматкаримом Койчукуловым назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Оша.

"После определения факта избиения будет возбуждено уголовное дело", - пояснили в милиции.

Отметим, бывший директор пансионата "Ош" Маматкарим Койчукулов ударил два раза журналиста Ыдырыса Исакова. Видео об этом появилось в соцсетях.

Как отмечает сам Исаков в своем расследовании он выяснил, что в 2003 году территория пансионата располагалась на 24 гектарах, а сейчас ее территория - 21 гектар.