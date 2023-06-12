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Милиция проверяет факт избиения Ыдырыса Исакова экс-главой пансионата "Ош"

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- Назгуль Абдыразакова
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По факту избиения журналиста Ыдырыса Исакова бывшим директором пансионата "Ош" Маматкаримом Койчукуловым назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Оша.

"После определения факта избиения будет возбуждено уголовное дело", - пояснили в милиции.

Отметим, бывший директор пансионата "Ош" Маматкарим Койчукулов ударил два раза журналиста Ыдырыса Исакова. Видео об этом появилось в соцсетях.

Как отмечает сам Исаков в своем расследовании он выяснил, что в 2003 году территория пансионата располагалась на 24 гектарах, а сейчас ее территория - 21 гектар.


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URL: https://www.vb.kg/430323
Теги:
избиение, Ош
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