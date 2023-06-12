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НАИ продолжает активно участвовать в привлечении инвестиций в Кыргызстан

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В рамках Евразийского конгресса-2023, заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Нурадил Баясов выступил на Панельной сессии "Межстрановые инвестиционные проекты в промышленности", где поделился интересными и актуальными данными. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

По словам Баясова, по итогам 2022 года динамика промышленного производства Союза составила 99,4% по сравнению с 2021 годом. В то же время, Кыргызская Республика продемонстрировала значительный рост на 11,4%, что является одним из лучших показателей в регионе. Также наблюдалось увеличение промышленного производства в Армении на 7,9 % и в Казахстане на 1,1%. В России и Беларуси же было зафиксировано снижение на 0,6% и 5,4% соответственно.

Кроме того, заместитель директора НАИ отметил, что количество предприятий в Кыргызской Республике с участием капитала государств-членов ЕАЭС составило более 380 предприятий с Российской Федерацией, 274 предприятия с Республикой Казахстан, 12 предприятий с Республикой Беларусь и 5 предприятий с Республикой Армения. В совокупности это более 670 предприятий.

За 2022 год приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику со стран ЕАЭС составил более 236,9 млн. долларов США. Из них около 145,6 млн долларов США пришло из Российской Федерации, а приток ПИИ с Республики Казахстан за данный промежуток времени составил порядка 90,5 млн долларов США.

Баясов также подчеркнул важность инструментов промышленной кооперации государств-членов ЕАЭС и инструментов и платформ поддержки бизнеса. Он отметил о созданной в рамках Союза Карте индустриализации, которая в настоящее время включает 158 проектов в 25 отраслях промышленности на общую сумму более 270 млрд. долларов США. Из них со стороны Кыргызской Республики представлено 16 проектов на сумму 3,37 млрд".


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URL: https://www.vb.kg/430324
Теги:
инвестиции, Кыргызстан
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