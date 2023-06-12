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ГКНБ КР выявлен факт создания экстремисткой организации в Чуйской области

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлен факт создания экстремисткой организации со стороны членов запрещенного РЭТ "Йакын-Инкар" на территории Чуйской области и Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст.331 ч.2. УК КР (создание и финансирование экстремисткой организации), 9 июня 2023 года проведены обысковые мероприятия по местам жительства 12 активных членов РЭТ.

По результатам которого обнаружены и изъяты значительное количество запрещенных материалов экстремистского толка, а также 15 граждан доставлены в ОВД и один из лидеров "Г.Ю." водворен в ИВС.

B настоящее время в рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы, продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц".


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URL: https://www.vb.kg/430328
Теги:
ГКНБ, Чуйская область, экстремизм, Кыргызстан
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