ГКНБ КР выявлен факт создания экстремисткой организации в Чуйской области

ГКНБ КР выявлен факт создания экстремисткой организации со стороны членов запрещенного РЭТ "Йакын-Инкар" на территории Чуйской области и Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст.331 ч.2. УК КР (создание и финансирование экстремисткой организации), 9 июня 2023 года проведены обысковые мероприятия по местам жительства 12 активных членов РЭТ.

По результатам которого обнаружены и изъяты значительное количество запрещенных материалов экстремистского толка, а также 15 граждан доставлены в ОВД и один из лидеров "Г.Ю." водворен в ИВС.

B настоящее время в рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы, продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц".