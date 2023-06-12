Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Берлускони скончался в возрасте 86 лет в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане. В настоящее время в клинике находятся родственники экс-премьера.

La Repubblica также пишет, что последняя госпитализация экс-премьера Италии была связана с хроническим миеломоноцитарным лейкозом. По данным газеты, в последние дни анализы лидера партии "Вперед, Италия" не показывали улучшений его состояния.

9 июня стало известно, что бывшего премьера Италии вновь госпитализировали. Тогда он оказался в миланской клинике "Сан-Раффаэле" менее чем через месяц после прошлого 45-дневного пребывания в этой клинике. В последний раз Берлускони был выписан 19 мая.

В начале мая экс-премьер возвратился к политической работе после лечения. В тот момент глава итальянского МИД Антонио Таяни заявлял, что политик выздоравливает, самый сложный этап лечения лейкемии пройден. Тогда же дипломат добавил, что Берлускони полностью готов к работе из палаты в клинике.

У бывшего премьера Италии нашли лейкемию в начале апреля. Позже младший брат Паоло подтвердил, что лидер партии "Вперед, Италия" больше не в реанимации, а переведен в обычную палату. Медики изначально считали, что политик заболел пневмонией.

Источник: lenta.ru