Бишкекчан стали штрафовать за нарушения правил пользования водой

ПЭУ "Бишкекводоканал" проводит рейды по соблюдению правил пользования водопроводом и канализацией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Так, за выходные составлено 43 акта в отношении горожан:
1. ул. Горького 144, школа гимназия №29;
2. ул. Медерова 163/1, Бар "Кипиш";
3. ул. Медерова 163, Погранслужба КР;
4. ул.Токтоналиева 2/1 , Генпрокуратура КР;
5. ул.Байтик-Баатыра 34, НПО Профмедицина;
6. ул. Алтын-Ордо, уч.1012;
7. Алтын-Ордо 1ул. 320 уч.;
8. Алтын-Ордо уч. 940а;
9. Алтын-Ордо 7 ул. уч.85;
10. Алтын-Ордо 4 ул. д.8;
11. Алтын-Ордо 4 ул. уч.36;
12. ул. Ак-Кула уч.3008;
13. ул. Ак-Доолот уч.755;
14. ул. Карасаева 107;
15. Рухий-Мурас 3 ул. уч.189;
16. Рухий-Мурас 8 ул. уч.487;
17. Рухий-Мурас 1 ул. д.62;
18. ул. Ахунбаева уч.2982;
19. ул. Худайбергенова 39;
20. ул. Кошой-Коргон, 231;
21. ул. Кошой-Коргон 1/618;
22. ул. Кошой-Коргон 1/620;
23. ул. Кошой-Коргон 231;
24. ул.Тыныстанова, 77 (детский сад);
25. ул. Медерова/Темирова, ОсОО "Борсан";
26. ул. Айдаралиева 5;
27. Ак-Ордо ул.Чолпон уч.979;
28. ул. Акмал 4;
29. ул.Элебаева 1 (детский сад) ;
30. ул. Элебаева д.1 кв. 6;
31. Ак-Болпон уч.691;
32. ул.Туголбай-ата, АБК Транзит;
33. ул. Юнусалиева 171, кафе "Ирадэ";
34. ул.Кызыл-Тоо, 32а;
35. ул.Кызыл-Тоо, 14;
36. ул.Советская, 80;
37. ул. Камыр ата, 24;
38. ул. Орто-Арык, 52;
39. ул. Белмазар, 68;
40. ул. Кок кыял, 23;
41. ул. Улук тоо, 73;
42. ул. Кызыл тоо, 14;
43. Ала-Тоо 2 д.69.
Отметим, каждому из нарушителей выписан штраф на сумму 8 тысяч 231 сом 76 тыйын.
Дорогие горожане! Мэрия столицы напоминает, что согласно п.11.14. "Правил пользования водопроводом и канализацией в г.Бишкек", в случае обнаружения нарушений, ПЭУ "Бишкекводоканал" производит расчет израсходованной абонентом питьевой воды (при отсутствии приборов учета) по сечению подводящей к прибору водопотребления трубы и скорости движения воды в ней (1 м/сек.) круглосуточно в течение одного месяца по тарифу хозрасчетных потребителей.
В соответствии Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях ст.119 "Полив зеленых насаждений питьевой водой из систем водоснабжения без разрешения специализированной организации водоснабжения" влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей.