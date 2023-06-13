Бишкекчан стали штрафовать за нарушения правил пользования водой

ПЭУ "Бишкекводоканал" проводит рейды по соблюдению правил пользования водопроводом и канализацией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, за выходные составлено 43 акта в отношении горожан:

1. ул. Горького 144, школа гимназия №29;

2. ул. Медерова 163/1, Бар "Кипиш";

3. ул. Медерова 163, Погранслужба КР;

4. ул.Токтоналиева 2/1 , Генпрокуратура КР;

5. ул.Байтик-Баатыра 34, НПО Профмедицина;

6. ул. Алтын-Ордо, уч.1012;

7. Алтын-Ордо 1ул. 320 уч.;

8. Алтын-Ордо уч. 940а;

9. Алтын-Ордо 7 ул. уч.85;

10. Алтын-Ордо 4 ул. д.8;

11. Алтын-Ордо 4 ул. уч.36;

12. ул. Ак-Кула уч.3008;

13. ул. Ак-Доолот уч.755;

14. ул. Карасаева 107;

15. Рухий-Мурас 3 ул. уч.189;

16. Рухий-Мурас 8 ул. уч.487;

17. Рухий-Мурас 1 ул. д.62;

18. ул. Ахунбаева уч.2982;

19. ул. Худайбергенова 39;

20. ул. Кошой-Коргон, 231;

21. ул. Кошой-Коргон 1/618;

22. ул. Кошой-Коргон 1/620;

23. ул. Кошой-Коргон 231;

24. ул.Тыныстанова, 77 (детский сад);

25. ул. Медерова/Темирова, ОсОО "Борсан";

26. ул. Айдаралиева 5;

27. Ак-Ордо ул.Чолпон уч.979;

28. ул. Акмал 4;

29. ул.Элебаева 1 (детский сад) ;

30. ул. Элебаева д.1 кв. 6;

31. Ак-Болпон уч.691;

32. ул.Туголбай-ата, АБК Транзит;

33. ул. Юнусалиева 171, кафе "Ирадэ";

34. ул.Кызыл-Тоо, 32а;

35. ул.Кызыл-Тоо, 14;

36. ул.Советская, 80;

37. ул. Камыр ата, 24;

38. ул. Орто-Арык, 52;

39. ул. Белмазар, 68;

40. ул. Кок кыял, 23;

41. ул. Улук тоо, 73;

42. ул. Кызыл тоо, 14;

43. Ала-Тоо 2 д.69.

Отметим, каждому из нарушителей выписан штраф на сумму 8 тысяч 231 сом 76 тыйын.

Дорогие горожане! Мэрия столицы напоминает, что согласно п.11.14. "Правил пользования водопроводом и канализацией в г.Бишкек", в случае обнаружения нарушений, ПЭУ "Бишкекводоканал" производит расчет израсходованной абонентом питьевой воды (при отсутствии приборов учета) по сечению подводящей к прибору водопотребления трубы и скорости движения воды в ней (1 м/сек.) круглосуточно в течение одного месяца по тарифу хозрасчетных потребителей.

В соответствии Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях ст.119 "Полив зеленых насаждений питьевой водой из систем водоснабжения без разрешения специализированной организации водоснабжения" влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей.